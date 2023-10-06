طريقة عمل طاسة بسطرمة بالجبنة.. مذاق لا يقاوم

طاسة بسطرمة بالجبنة من الأطباق التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على وجبة الفطار بمذاق شهي ولا يقاوم.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل طاسة بسطرمة بالجبنة.

مقادير طاسة بسطرمة بالجبنة



ربع كيلو بسطرمة

بصلة جوليان

1 فلفل رومي جوليان

كوب موتزاريلا

نصف كوب شيدر صفراء مبشورة

ربع كوب جبنة رومي مبشورة

كوب كريمة

نصف كوب حليب

ملح وفلفل أسود

زبده



طريقة تحضير طاسة بسطرمة بالجبنة



تشوح البسطرمة في قطعه من الزبده حتى تحصل على لون ذهبي خفيف جداً. يضاف البصل الجوليان والفلفل الجوليان وتشوح المكونات. يضاف الحليب والكريمة والتوابل ويترك الخليط ليغلي. تضاف الجبن وتترك على نار هادئه حتى تذوب تماماً.

ترفع طاسة البسطرمة من على النار وتقدم مع الخبز.