مصرع 81 سوريًّا حتى الآن| ارتفاع ضحايا العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص

أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع ضحايا العمل الارهابي في الكلية الحربية بحمص إلي 81 شهيدا منهم 31 من النساء و5 أطفال و 239 إصابة.

وقالت وزارة الصحة عبر التلفزيون الرسمي السوري، إن أعداد الضحايا قد يزيد في الساعات القليلة المقبلة.

وحتي هذه اللحظة لم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤوليتها عن ذلك الحادث.

وكان اعتداء إرهابي بالطائرات المسيرة قد استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات.

وذكرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها قائلة “إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين مننساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.

https://x.com/newsnow4usa/status/1710053651044044927?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

https://x.com/russiaarb4/status/1709962838150647917?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w