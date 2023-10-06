ميرال الهريدي: بيانات البرلمان الأوروبي مسيسة ومصر ترفض الوصاية

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي تؤكد استمراره على النهج الخاطئ في تقييم الأمور، لا سيما في ظل التعمد الملحوظ في تشويه الحقائق والإصرار على التدخل في الشأن المصري تدخلا سافرا لا يليق أن يحدث بدولة بحجم مصر.

عضو النواب : محاولات تستهدف تشويه مسار العملية الانتخابية أمام العالم

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن محاولات التشكيك من جانب البرلمان الأوروبي والجهات الممولة له، في الإجراءات المتبعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تستهدف تشويه مسار العملية الانتخابية أمام العالم ووضع مصر في صورة مخزية، فضلا عن أن بعثة الاتحاد الأوروبي الموجودة في مصر حتى الآن لم ترصد أي ملاحظات تجاه مسار العملية الانتخابية.

ولفتت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية ذات سيادة ولا تسمح بتدخل أي جهة مهما كانت أن تتدخل في شأنها الداخلي، فهي أعلم بشئونها ولن تسمح بممارسة سياسات الوصاية والتحكم والسيطرة عليها.

عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودها في تنظيم العملية الانتخابية

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودها في تنظيم العملية الانتخابية وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون الانحياز لأي مرشح على حساب الآخر، فضلا عن أن كافة الإجراءات التي تتخذها وفقا للدستور والقانون، كما أنها تستجيب وبسرعة كبيرة لأي من احتياجات أو متطلبات المرشحين وتعمل بكل جهد لتذليل أي عقبات أمامهم لكى تمكنهم بكل سهوله ويسر في إتمام إجراءات الترشح.