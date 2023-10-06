عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ميرال الهريدي: بيانات البرلمان الأوروبي مسيسة ومصر ترفض الوصاية

ميرال جلال الهريدي
ميرال جلال الهريدي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي تؤكد استمراره على النهج الخاطئ في تقييم الأمور، لا سيما في ظل التعمد الملحوظ في تشويه الحقائق والإصرار على التدخل في الشأن المصري تدخلا سافرا لا يليق أن يحدث بدولة بحجم مصر.

حزب حقوق الإنسان والمواطنة يرفض مغالطات البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية

نائب: البرلمان الأوروبى اعتاد إصدار بيانات مزيفة لا تعكس الواقع في مصر

عضو النواب : محاولات تستهدف تشويه مسار العملية الانتخابية أمام العالم

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن محاولات التشكيك من جانب البرلمان الأوروبي والجهات الممولة له، في الإجراءات المتبعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تستهدف تشويه مسار العملية الانتخابية أمام العالم ووضع مصر في صورة مخزية، فضلا عن أن بعثة الاتحاد الأوروبي الموجودة في مصر حتى الآن لم ترصد أي ملاحظات تجاه مسار العملية الانتخابية.

 

ولفتت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية ذات سيادة ولا تسمح بتدخل أي جهة مهما كانت أن تتدخل في شأنها الداخلي، فهي أعلم بشئونها ولن تسمح بممارسة سياسات الوصاية والتحكم والسيطرة عليها.

عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودها في تنظيم العملية الانتخابية 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودها في تنظيم العملية الانتخابية وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون الانحياز لأي مرشح على حساب الآخر، فضلا عن أن كافة الإجراءات التي تتخذها وفقا للدستور والقانون، كما أنها تستجيب وبسرعة كبيرة لأي من احتياجات أو متطلبات المرشحين وتعمل بكل جهد لتذليل أي عقبات أمامهم لكى تمكنهم بكل سهوله ويسر في إتمام إجراءات الترشح.

النواب حزب حماة الوطن الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة البرلمان الأوروبي ميرال جلال الهريدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يعلن مفاجأة سارة لجميع المحافظات لمواجهة الأزمات

حرب أكتوبر المجيدة.. ملحمة عظيمة لوحدة وتكاتف العرب ضد العدو

منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لناشطة إيرانية مسجونة

السيسي: الدولة مستعدة للتعامل مع أي أزمات.. ومهلة شهرين لإتمام جاهزية العناصر الهندسية

معاكم شهرين.. رسالة هامة من الرئيس السيسي لـ المحافظين

150 جنيه.. بشري سارة لأصحاب المعاشات بنقابة المهندسين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقيب أول أحمد نصر عبد الحليم لـ "صدى البلد": حصلت على وسام عبد الناصر كأصغر جندي في العالم يقوم بمهام قتالية .. وكنت مسئولاً عن عبور القوات في حرب أكتوبر

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

احذروا.. 5 أبراج أكثر عرضة لـ الحوادث

العميد محمود محمد عبد العاطي لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في الدفرسوار.. ومصر أذلت إسرائيل في حرب أكتوبر

فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ