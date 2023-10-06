"الميني فوتبول" يعسكر ببورسعيد استعدادا لكأس العالم

دخل منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" ، معسكرا مغلقا بالمدينة الشبابية ببورسعيد استعدادا لخوض منافسات كأس العالم بإمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتي 4 نوفمبر المقبل .

وانطلق المعسكر أمس الخميس 5 أكتوبر بمشاركة 20 لاعبا ، بإجتماع أحمد سمير رئيس اتحاد اللعبة والمشرف العام على المنتخب بالجهاز الفني واللاعبين ، بحضورمحمد الخضري رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للميني فوتبول ، والحكم إسلام منسي . وخلال الاجتماع حس سمير اللاعبين علي رفع إسم مصر عاليا ، وإستهلام روح إنتصارات أكتوبر المجيدة في الذكري الخمسون للانتصار ، الذي يعد أحد أهم وأمجد أيام التاريخ المصري .



من جانبه توجه أحمد سمير سليمان مؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، ورئيس الاتحادين المصري والعربي للعبة ، بالشكر لمحمد عبد العزيز مدير عام المدينة الشبابية ببورسعيد لتوفير كل سبل الراحة لمنتخبنا الوطني داخل المعسكر. وقال سمير:" معسكر المنتخب ببورسعيد سيستمر حتى 10 أكتوبر الجاري" .



وأكد سمير أن الجميع هو والجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا علي المنافسة علي لقب كأس العالم وإسعاد جموع الشعب المصري.



ويضم منتخبنا الوطني 20 لاعبا هم : علي غزال ، هشام خميس ، أحمد جابر الأطروش ، حسام حسن محمد ، ابراهيم كمال ، عمر نعمان ، مروان عيسي ، عابد إيهاب ، إسلام هشام ، طارق باهي ،جمال محمد مبروك ، عادل مجدي كامل ، محمود السيد ، علي حسين ، طه محمود ، محمد بابادين ، محمود جمال ،عادل محمد ، أحمد جابر إبراهيم ، و محمد ياقوت .



ويقود منتخبنا الوطني فنيا التونسي وجدي دردور مديرا فنيا ، ويعاونه أنسي نبيل مدربا عاما ، عصام الشرقاوي مدربا ، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ، أحمد نحلة مديرا إداريا ، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب.