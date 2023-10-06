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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي بجميع أنواعه

الكبد
الكبد

بعد التهاب الكبد الفيروسي بجميع انواعه من أخطر الأمراض الشائعة في العالم خاصة أنه  يدمر الكبد المسؤول عن تخليص الجسم من السموم
ووفقا لما جاء في موقعnyulangone نعرض لكم طرق الوقاية من جميع انواع التهاب الكبد الفيروسية
 

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الوقاية من التهاب الكبد
الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من التهاب الكبد ، وهو مرض يتميز بالتهاب الكبد، هي تلك التي تسببها فيروسات التهاب الكبد A وB وC. جميع أنواع الفيروسات معدية، أي أنها يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر، على الرغم من اختلاف طرق انتقالها.

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البحث عن طبيب والجدول الزمني
يوصي أطباء جامعة نيويورك لانجون بخطوات وقائية محددة لكل نوع للحد من خطر الإصابة بالعدوى أو نشرها.

تلقيح
تعتبر اللقاحات المضادة لالتهاب الكبد A والتهاب الكبد B من أكثر التدابير الوقائية فعالية ضد تلك الفيروسات. كانت هذه اللقاحات جزءًا من الرعاية الصحية الروتينية للأطفال منذ التسعينيات.

يمكن إعطاء هذه اللقاحات للأشخاص في أي عمر. إذا لم يتم تطعيمك عندما كنت طفلاً، فمن الجيد أن يتم تطعيمك الآن. يوفر التطعيم حماية طويلة الأمد من العدوى. حتى لو كنت قد تعرضت مؤخرًا لفيروس التهاب الكبد A أو B، فإن هذه اللقاحات قد تمنع العدوى. من الناحية المثالية، يتم التطعيم خلال 24 ساعة من التعرض المحتمل.

يساعد التطعيم ضد التهاب الكبد B أيضًا على الحماية من التهاب الكبد D، نظرًا لأن الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B فقط هم الذين يمكن أن يصابوا بالتهاب الكبد D.

لا يوجد لقاح ضد التهاب الكبد C. ويوصي أطباؤنا بتبني سلوكيات معينة، مثل تجنب الإبر المشتركة وعوامل الخطر الأخرى، لمنع العدوى.

للحماية من التهاب الكبد E، تجنب شرب المياه غير النقية وتناول اللحوم غير المطبوخة جيدًا عند السفر إلى البلدان التي ينتشر فيها الفيروس. لم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على لقاح التهاب الكبد E.

لقاح التهاب الكبد الوبائي أ
إذا كنت تخطط للسفر إلى بلد ينتشر فيه التهاب الكبد A ولم يتم تطعيمك بالفعل، والذي حدث على الأرجح عندما كنت طفلاً، فإن أطباء جامعة نيويورك لانغون ينصحون بشدة بالحصول على لقاح التهاب الكبد A قبل السفر. يتكون اللقاح من حقنتين يتم إعطاؤهما بفارق ستة أشهر. حتى لو كنت تخطط لرحلة في اللحظة الأخيرة ولديك الوقت للحصول على الحقنة الأولى فقط، فإن اللقاح يوفر بعض الحماية. يمكنك الحصول على الحقنة الثانية عند عودتك.

تشمل الآثار الجانبية للقاح التهاب الكبد A الألم في مكان إعطاء الحقنة والصداع والتعب. لا يمكنك الحصول على التهاب الكبد A من لقاح التهاب الكبد A. في حالات نادرة، قد يسبب هذا اللقاح رد فعل تحسسي خلال دقائق أو ساعات قليلة من الحقن. إذا واجهت بداية مفاجئة لأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بعد التطعيم، فاتصل بطبيبك على الفور.

إذا لم يتم تطعيمك بشكل كامل في وقت السفر، فتحدث إلى طبيبك أو أحد خبرائنا الذين يعالجون الالتهابات المرتبطة بالسفر . قد يكون بعض المسافرين، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا وأولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو أمراض الكبد المزمنة أو حالة طبية مزمنة، أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الكبد أ. حقنة تسمى الجلوبيولين المناعي، والتي توفر حماية فورية ومؤقتة ضد العدوى بشكل عام، قد يوصى به، خاصة إذا كنت مسافرًا في أقل من أسبوعين.

قد يوصي طبيبك أيضًا بالجلوبيولين المناعي إذا لم يتم تطعيمك ولكنك تعرضت لالتهاب الكبد A. وقد يقلل الجلوبيولين المناعي من شدة العدوى عند إعطائه بعد وقت قصير من التعرض.

لقاح التهاب الكبد ب
التطعيم ضد التهاب الكبد B متاح للجميع. يوصى باللقاح لجميع الرضع عند الولادة وللأطفال والمراهقين والبالغين حتى سن 59 عامًا الذين لم يتم تطعيمهم وهم أطفال و يجب أن يحصل كبار السن الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بالتهاب الكبد B على التطعيم أيضًا. 

يمكن إعطاء اللقاح للبالغين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا فما فوق وليس لديهم عوامل خطر ويجب عليهم مناقشة ذلك مع طبيبهم.

يتكون التطعيم ضد التهاب الكبد B من حقنتين أو ثلاث أو في حالات نادرة أربع حقن، حسب نوع اللقاح وعمر الشخص وحالته الصحية.

 يجب أن يتلقى جميع الأطفال الذين يولدون لأشخاص مصابين بالتهاب الكبد B المزمن الجلوبيولين المناعي لالتهاب الكبد B والتطعيم ضد التهاب الكبد B في غضون 12 ساعة بعد الولادة.

إذا كنت تخطط للسفر إلى بلد ينتشر فيه التهاب الكبد B، يوصي الأطباء ببدء عملية التطعيم قبل ستة أشهر على الأقل لضمان الحماية الكاملة و قبل السفر، تحدث مع طبيبك أو خبير طب السفر حول حالة التطعيم السابقة وخطر الإصابة بالتهاب الكبد B.

الآثار الجانبية للتطعيم ضد التهاب الكبد B نادرة، ولكن قد تشعر بألم في مكان إعطاء الحقنة و لا يمكن للقاح التهاب الكبد B أن يسبب عدوى التهاب الكبد B.

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