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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يُشيد بجهود العاملين على خدمة المواطنين في الشباب والرياضة

صدى البلد

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجهود العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين التابعة لشئون مكتب الوزير، في متابعة ورصد شكاوي المواطنين الخاصة بشكاوي قطاعي الشباب والرياضة علي بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة خلال شهر سبتمبر الماضي.


وأكد الدكتور أشرف صبحي أهمية المتابعة الدائمة ورصد أهم موضوعات الشكاوى المتداولة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة، وسرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.


  وفي بيان لرئاسة مجلس الوزراء أوضح أن وزارة الشباب والرياضة من أعلي الوزارات والهيئات في سرعة التفاعل والاستجابة؛  وسرعة الإنجاز والاستجابة المميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.

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