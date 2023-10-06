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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مساعد وزير الدفاع الأسبق: 22سنة الشعب المصري على قلب رجل واحد لاسترداد أخر شبر بمصر

اللواء على حفظي مساعد
اللواء على حفظي مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق

قال، اللواء على حفظي، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق، إن حرب اكتوبر هو ملحمة تاريخية، فأعقاب ١٩٦٧ ورغم الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصعبة، الا أن أرض سيناء تم الاستيلاء عليها  بالكامل من العدو، وكان وقتها الرئيس جمال عبد الناصر يريد التنحي ولكن الشعب المصري أبي أن يتنحي وارادوا ان يتسمر الرئيس عبد الناصر، وحينها حدد الشعب المصري اهدافه مع الرئيس عبد الناصر وهو استرداد الأرض  واسترداد الكرامة المصرية بعد النكسة.

وأكد، حفظي، خلال لقائه ببرنامج “ صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية “ الأولى”، أنه رغم من ذلك الظروف الصعبة التى مر بها الشعب المصري في وقت النكسة الا إنه كون يد واحده وتلاحم بين القيادة السياسية والجيش والشعب، مؤكدا ان الجميع يسعي لهدف واحد وهو النصر، وبالفعل تم تحرير أرض سيناء استمر تحرير الأرض عسكريا ٦ سنوات، وسياسيا ٩ سنوات وتفاوضيا وتحتميا ٧ سنوات، بمعني ٢٢ عام صمد الشعب المصري العظيم لاستراد اخر شبر في مصر.

وأوضح، مساعد وزير الدفاع ومحافظ شمال سيناء الأسبق  كيفية إستعادة الكرامة المصرية والشرف العسكرية المصرية وهي ايقونة المعارك وتم العديد من المعارك في تلك الفترة واعظم معركة هي يوم ٦ اكتوبر فهي ايقونة المعارك والتى بنجاحها تم النجاح في المعارك الأخري الى أن  تم استراد الأرض وبكرامة، وتم النجاح في ٢٢ يوم وهي فترة استرداد الارض من يوم ٦ أكتوبر إلى يوم ٢٨ اكتوبر.

وأضاف، تمت هذه الملحمة، عندما كان هناك صراع عسكري لمدة ٦ سنوات، وقد حكموا على مصر أنها أصبحت جثة هامدة ولم تقوم لها قائمة بجيشها وشعبها وانها في حالة من الأنهاك التام على جميع الأصعدة.

وأكد مساعد وزير الدفاع الأسبق، أنه في خلال من ٣ ل ٤ سنوات تم إعادة بناء الجيش المصري، وجاءت حرب الاستنزاف عام ١٩٦٩ و التى كانت مدتها الف يوم.

 

تحرير أرض سيناء محافظ شمال سيناء الأسبق مساعد وزير الدفاع ملحمة تاريخية حرب اكتوبر وقت النكسة

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