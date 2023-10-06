ضبط مخالفات تموينية متعددة في حملة مكبرة بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة تموين الدقهلية، حملة مكبرة لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في منظومة الخبز.

جاء ذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية حيث تشكلت الحملة اليوم الجمعة ، برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز طلخا و المنصورة وأسفرت عن تحرير محضر تجميع 5 شكائر دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 14: 22 جرام ، محضر تصرف 4 شكائر دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام، محضر عدم وجود سجل تفتيش،، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش في مواجهة المخالفين.

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