دول مهددة بزلازل عنيفة الفترة المقبلة .. تنبؤات مخيفة | فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد رينال عويضة تغطية إخبارية عن دول مهددة بزلازل قوية الفترة القادمة .. ماذا سيحدث ؟!



الخطر مازال قائما وتسونامي قد يضرب اليابان في الساعات المقبلة فتأهبوا .. هكذا حذر العالم الهولندي فرانك هوجيربيتس اليابان وبعض الدول الأخرى بعد أن ضرب اليابان بقوة تفوق الـ ٦ ريختر .. فما توقع العالم الهولندي للفلبين واليابان خلال الأيام المقبلة هذا ما سنوضحه الان في تغطيتنا

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بعد تحذير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس قبل ساعات قليلة، أصدرت اليابان تحذيرًا صباح أمس من احتمالية حدوث موجات مد "تسونامي" بارتفاع متر واحد للجزر الموجودة قبالة شبه جزيرة إيزو على الساحل الشرقي للبلاد.



و تم رفع التحذير بعد ساعتين تقريبًا، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي ضرر.



وجاء التحذير عقب وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة حسب التقديرات الأولية، والذي وقع قرب جزيرة توريشيما في المحيط الهادي على بعد حوالي 550 كيلومترًا جنوب طوكيو.

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و على الرغم من تسجيل الزلزال إلا أن سكان الجزر أو منطقة طوكيو بالزلزال لم يشعروا به ولكن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية حذرت من احتمال وصول موجات تسونامي بارتفاع يصل إلى متر واحد إلى المناطق الساحلية للجزر.



تم رصد تسونامي صغير بارتفاع حوالي 30 سم في منطقة يايني بجزيرة هاتشيجو.

الجدير بالذكر أن اليابان تعد واحدة من أكثر البلدان عرضة للزلازل في العالم، حيث تسبب الزلزال العنيف في عام 2011 في حدوث تسونامي دمرت مناطق شمال اليابان وأدت إلى حوادث في محطة فوكوشيما النووية.

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و عن توقعات العالم الهولندي

قبل وقوع الزلزال في اليابان بساعات، قام العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بنشر تغريدة على حسابه في تويتر يحذر فيها من نشاط زلزالي على جانبي صفيحة بحر الفلبين.

ونصح المواطنين بالبقاء في حالة تأهب إضافية تحسبًا لأي حدث قادم في الفلبين وتايوان واليابان، حيث تضمنت التغريدة صور خرائط توضح المناطق المحتملة للخطر.

وكان العالم المثير للجدل قد حذر من 3 أيام حرجة من شهر أكتوبر، مع إمكانية الزيادة أو النقصان بيوم أو يومين.

ووقع زلزالان بقوة 6.3 و5.3 درجة وبفارق نصف ساعة تقريبا شمال غربي نيبال، الثلاثاء، مما أدى إلى حدوث هزات في المنطقة.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل والأبحاث في نيبال إن مركز الزلزالين، كان في منطقة باجهانج شمال غربي نيبال، بالقرب من الحدود الهندية، مما أدى إلى انهيار عدة منازل وإصابة 16 شخصا على الأقل ووقوع انهيارات أرضية وقطع طريق رئيسي، كما شهدت الفلبين بعدها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة.

وأضاف هوجربيتس، أنه من المحتمل حدوث تجمع لهزات قوية بنحو 6 درجات على مقياس ريختر، وقد يكون لدينا نشاط زلزالي أكبر خلال الأيام المقبلة، بحيث يمكن أن يصل إلى منتصف ست درجات، وربما قد يحدث زلزال بقوة 7 درجات.

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و عن الفلبين

فقد أعلن معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل، الأربعاء الماضي عن وقوع زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال الفلبين.

وقال معهد الفلبين لعلم البراكين والزلازل في بيان له، إن الزلزال وقع في بلدة كالايان بمقاطعة كاجايان، لافتا إلى أنه ضرب المنطقة حوالي الساعة 11.35 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشار المعهد ، إلى أن مركز الزلزال كان على بعد 22 كيلومترا شمال غرب جزيرة دالوبيري.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح حتى الآن.

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و في نيبال بالهند

أعلنت السلطات في نيبال أن زلزالين ضربا غرب البلاد الثلاثاء الماضي مما أدى إلى إصابة 11 شخصا وإتلاف المنازل، كما تسبب في انهيار أرضي أغلق طريقا سريعا رئيسيا.

ونقلا عن مسؤول وزارة الداخلية، راما أشاريا، قوله إن الانهيار الأرضي بعد الزلازل التي بلغت قوتها 6.3 و5.3 درجة في منطقة باجانغ، المتاخمة للهند، أغلق الطريق إلى السهول الجنوبية

ووقعت الزلازل، التي تركزت في تالكوت وتشاينبور، بفاصل زمني حوالي 30 دقيقة.

وشعر سكان أجزاء من الهند مثل العاصمة الهندية نيودلهي بالزلازل حيث هرع الناس من المنازل والمكاتب.

ولم تكن هناك تقارير فورية عن الأضرار.

ومن جانبه، قال مسؤول الشرطة بهارات بهادور شاه إن 11 شخصا - سبع نساء وأربعة رجال - أصيبوا وتم علاجهم في المستشفى.

وأضاف أن امرأة كانت مفقودة بعد أن أصيبت بانهيار أرضي آخر ناجم عن الزلزال.

وقال نارايان باندي، كبير مسؤولي المقاطعة، إن أحد المصابين أصيب جراء سقوط جسم صلب عليه حيث انهارت بعض المنازل في تشينبور، وهي بلدة في المنطقة.

وأعلن مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب نيبال اليوم، الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

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و في سياق متصل

سجل المركز الوطني للزلازل في سوريا خلال الأيام الماضية زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر، شمال مدينة اللاذقية في سوريا.

وذكر المركز السوري في بيان له أن مركز الزلزال يقع شمال اللاذقية

وأبان المركز كذلك ان مركز الزلزال يبعد عن اللاذقية 49 كيلومتراً، وعلى عمق 17 كيلومتراً.

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و عن تنبؤات هوجيربيتس وصدق بعضها

فقد تنبأ هوغربيتس بعدة زلازل وهزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية. من أبرز هذه التنبؤات كان زلزال تركيا المدمر الذي أسفر عن خسائر فادحة، وزلزال المغرب الذي ألحق أضرارًا جسيمة.



وإن تحذيرات هوغربيتس ليست مجرد تنبؤات عابرة، بل هي دعوة للتأهب واتخاذ الاحتياطات اللازمة. ورغم أن علماء الجيولوجيا يصرون على أنه لا يمكن التنبؤ بدقة بوقوع الزلازل، إلا أن هوغربيتس يؤمن بأن حركة الكواكب واصطفافها تلعب دورًا في تلك الأحداث.

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وعن تحليلات هوجيربيتس و طريقة تنبؤه

فإن هوغربيتس ايضا يعتمد على هندسة الكواكب في تحليله وتوقعاته. حيث يشير إلى أنه خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر و قد تمتد لأيام أخرى في أكتوبر و، قد تصل الزلازل إلى ذروتها. وهنا يأتي دور تحليل هندسي دقيق للزوايا والتصاعدات في الفضاء.



ولن يمكننا التنبؤ بدقة بما سيحدث، ولكن الاستعداد واتخاذ التدابير الوقائية يمكن أن يساعد في تقليل التأثيرات السلبية المحتملة. لا تكونوا مستهترين، وتابعوا تطورات الأحداث عبر مصادر موثوقة