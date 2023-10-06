شهيدان وإصابات بهجوم جديد للمستوطنين على بلدة حوارة الفلسطينية

‏ليلة صعبة جديدة شهدتها بلدة حوارة اسفرت عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات بجراح واختناق، وذلك حسبما أذاعت فضائية العربية.

‏وتابع التقرير، أن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة بحماية من الجيش الإسرائيلي الذي أغلق الشوارع ومنع حركة الفلسطينيين، والمستوطنون أقاموا خيمة وسط البلدة ثم شرعوا في مهاجمة ممتلكات الفلسطينيين، مما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة ‏خلال محاولة الأهالي التصدي لهم.

‏وأضاف التقرير، أن بلدة حوارة تشهد حالة توتر كبير واعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين منذ بداية عام 2023، ووزير المالية الإسرائيلي دعى سابقا لمحو بلدة حوارة الأمر الذي قوبل بغضب واستنكار دولي.