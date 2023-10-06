بسبب مطربة.. مي البحيري لتامر حسني على الهواء.. إيه حكايتك يا نجم الجيل؟

وجهت الإعلامية مي البحيري رسالة للمطرب تامر حسني على الهواء قائلة:"إيه حكايتك يا نجم الجيل؟".

وأضافت مى البحيرى خلال برنامج "كلام ما بينا "، المذاع عبر قناة "صدى البلد"،قائلة:" كل ما أسأل حد نفسك تغنى مع مين يقولى مع تامر حسنى".

وكانت قد كشفت آية عبد الله، خلال حوارها مع البرنامج عن رغبتها في تقديم أغنية وطنية مع الفنان تامر حسني.

تامر حسني

وأضافت المطربة آية عبد الله،: "أي حد بيسألني نفسي أغني مع مين؟؛ بقول تامر حسني، لأنه مش بس فنان، لكنه إنسان بدرجة كبيرة".

وأوضحت المطربة آية عبد الله، أن الفنان تامر حسني طور كثيرا من نفسه، وكذلك الفن والحفلات الغنائية.

