نائبة تستنكر بيان البرلمان الأوروبي : استمرار لحالة الترصد للدولة المصرية

استنكرت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر والذي لم يكن الأول ولن يكون الأخير في ظل الترصد الواضح للدولة المصرية، مشيرة إلى أن البرلمان الأوروبي اختار توقيت التجهيز للانتخابات الرئاسية للإساءة للأوضاع السياسية في مصر على الرغم من الطفرة التي تشهدها الحياة السياسية الآن مع بدء الاستحقاق الرئاسي.

وقالت "الضبع" - في بيان لها اليوم - إن بعض الأصوات في الغرب وتحديدا أوروبا، لا تزال تسعى لتحجيم الدور المصري من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان والذي شهد تحسنا ملحوظا بلسان المعارضين أنفسهم، وتزيد الأمر بالإفتراء وخلط الأوراق بالحديث عن شخصية معارضة محبوسة في قضية سب وقذف وفي محاكمة علنية وتصوير الأمر بأنه قمع لحرية الرأي والتعبير.

وأوضحت النائبة أن المواقف السلبية المتكررة من جانب البرلمان الأوروبي تجاه مصر لن تثني إصرار الدولة المصرية على السير قدما نحو التنمية والتقدم في كافة المجالات، لافتة إلى أن الافتراءات المستمرة دليلا قاطعا على سوء النية والترصد غير المقبول.