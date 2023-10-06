محمد عبد اللاه : الجماعات الإرهابية تضغط على البرلمان الأوروبى لمهاجمة مصر

قال الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ، إن هناك حملة ممنهجة من الخارج تستهدف تهييج الرأي العام.

وأضاف عبد اللاه، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى إنها ليست المرة الأولى التي يصدر البرلمان الأوروبي تقارير غير حقيقية عن الدولة المصرية.

الجماعة الإرهابية

وأوضح عبد اللاه أنه عندما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أصدر البرلمان الأوروبي بيانا عن مصر، وسافر لبلجيكا والتقى بأعضائه لمناقشة تلك البيانات.

وأوضح محمد عبد اللاه أن الجماعة الإرهابية لديها إمكانيات تضغط بها في البرلمان الأوروبي من أجل إصدار بيانات على مصر ولديهم وسائل إعلام تنقل عنهم.