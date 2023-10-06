رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان البرلمان الأوروبي مؤامرة دولية مكشوفة.. فيديو

علق هشام عبد العزيز٫ رئيس حزب الإصلاح والنهضة٫ على بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر.

وقال هشام عبد العزيز٫ رئيس حزب الإصلاح والنهضة٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”٫: “بيان البرلمان الأوروبي مؤامرة دولية مكشوفة ومفضوحة تريد النيل من الانتخابات الرئاسية في مصر”.

وأضاف: “الانتخابات الرئاسية المصرية في الحقيقة علامة فارقة في التنمية السياسية المصرية بعد حركة وسلسلة كبيرة من مجموعة من الإجراءات اتخذتها الدولة لإقرار نظام سياسي محكم”.

ووجه هشام عبد العزيز٫ رئيس حزب الإصلاح والنهضة٫ رسالة للبرلمان الأوروبي قائلا: “مصر دولة قوية وعصية على التدخلات الخارجية ودولة ذات سيادة”.

