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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: بيان البرلمان الأوروبي تدخل سافر ويدل على ازدواجية المعايير

الاعلامى مصطفى بكرى
الاعلامى مصطفى بكرى

علق الإعلامي مصطفى بكري على بيان  البرلمان الأوروبي بشأن مصر، مؤكدا أنه يدل على ازدواجية المعايير بصورة كبيرة.

وأوضح مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن بيان البرلمان الأوروبي  يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة المصرية، وهذا الأمر غير مقبول.

أكاذيب وادعاءات

وأضاف بكري:" نفسى المواطن يسأل نفسه لماذا كل هذه الأكاذيب والادعاءات والحملات المشبوهة ضد الدولة المصرية؟".

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن البرلمان المصري رد على بيان البرلمان الأوروبي، وأعرب عن رفضه لهذا البيان الذي لا يتسم بأي مصداقية". 

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