نائبة «حماة الوطن»: بيان البرلمان الأوروبي مبني على معلومات كاذبة

أعلنت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، رفضها لبيان البرلمان الأوروبي، مؤكدة أن البيان يفتقد للمصداقية والموضوعية، معقبة وهو "بيان كاذب ومليء بالادعاءات والشائعات".

وأوضحت نصر، في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، أن البيان تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة المصرية، كما أن البرلمان الأوروبي يكيل بمكيالين بشأن حقوق الإنسان.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن البرلمان دائما ما يستخدم ملف حقوق الإنسان من أجل الإساءة إلى مصر وتشويه صورتها، مؤكدة أن مصر دولة لها سيادتها الخاصة ولا ينقل أن يتعدى عليها أي أحد.

وتساءلت عن المعلومات التي استند إليها البرلمان الأوروبي في تقريره، مشددة على أن ما بني على باطل فهو باطل، خاصة وأنه بني على معلومات مغلوطة لا تمت للواقع بصلة.

وأكدت أن الدولة المصرية، اهتمت بملف حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، وأولت الملف اهتماما كبيرا وهو ما ظهر جليا في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقرارات العفو الرئاسي، وغيرها من الموضوعات التي تصب في صالح حقوق الإنسان.