منزل الرئيس السادات بالمنوفية يستقبل الزوار في الذكرى ٥٠ للنصر

قدم محمد شاهين مراسل قناة cbc جولة حية من داخل منزل الرئيس السادات بقرية ميت أبوالكوم بمركز تلا بمحافظة المنوفية ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال شاهين خلال تغطية مباشرة مع الإعلامي عمرو خليل إن منزل الرئيس السادات تحول إلى متحف سنة ١٩٩٦ للحفاظ على مقتنيات وذكريات بطل الحرب والسلام لتظل خالدة لكل الأجيال.

وأجرى مراسل فضائية cbc لقاءا مع سامح الشحيمي مدير المتحف الذي يضم العديد من المقتنيات الخاصة بالزعيم الراحل من أبرزها ركن خاص بصوره العائلية وصوره مع زعماء ورؤساء العالم بالإضافة لمكتبته الخاصة التي تضم ١٣ مؤلفا كتبهم الرئيس السادات قبل وفاته أبرزهم كتاب البحث عن الذات.

واختتم اللقاء بجولة في الغرفة الذهبية التي احتوت على المقتنيات الخاصة ببطل الحرب والسلام وأهم المذكرات والصور التي جمعته بهنري كسينجر وزير خارجية أمريكا والرئيس الأمريكي جيمي كارتر والعديد من الشخصيات الذين استقبلهم الرئيس في قريته بالمنوفية.

تأتي هذه الجولة ضمن تغطية قناة cbc الفضائية للاحتفال بالوبيل الذهبي ومرور خمسين عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

https://m.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCBCEgypt%2Fvideos%2F1064756724460265%2F&show_text=false&width=560&t=0

IMG-20231006-WA0148

IMG-20231006-WA0147

IMG-20231006-WA0145

IMG-20231006-WA0146

IMG-20231006-WA0144

IMG-20231006-WA0143

IMG-20231006-WA0142