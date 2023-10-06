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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايز يرجع الجبهة تاني.. مواقف لا تُنسى ترويها ليلى عبد المولى عن حرب أكتوبر

العميد ليلى عبدالمولى
العميد ليلى عبدالمولى

كشفت العميد ليلى عبد المولى، الأستاذة في الأكاديمية الطبية العسكرية، مواقف لا تنسى بالنسبة لها خلال حرب أكتوبر1973، قائلة: “كان هناك رائد أتي وذراعاه الإثنين مكسورين، وكان معه جنديا للمساعدة في فك الجبس للرائد، وكان لا يوجد ما يمسي بالرتب نهائيا، وكنا جميعنا في منطقة واحدة”.

وأضافت العميد ليلى عبد المولى، خلال حوارها عبر فضائية “سي بي سي”: “غاب الجندي، ودخلت وجدته فقد الوعي من كتر ما عمل ليلا نهارا، ووجدت الرائد وضع ذراعيه المتجبسة أسفله؛ من أجل رفعه ووضعه على السرير مكانه، وقلت له: لماذا لم تناديني؟؛ قال لي إنه يعرف أننا مشغولون بأشياء أكثر وأصعب منه، وقلبي وجعني".

وأوضحت العميد ليلى عبد المولى: “كان هناك جندي آخر أتى، وكان جميع جسده محروقا، عدا عينيه وأسنانه، وقال لي: يلا قوليلي الوقت اللي خلاص راجع فيه الجبهة”.

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