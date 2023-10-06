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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صراع سياسي.. أسرار وخفايا المساعدات الأمريكية لأوكرانيا والتهديد بإيقافها

صدى البلد

مكنت مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية أوكرانيا من صد الغزو الروسي، لكن مستقبل هذا الدعم أصبح الآن موضع شك جدي.

 

وفقا لما نشرته نيويورك تايمز، وافق الكونجرس على اتفاق مؤقت الشهر الماضي لإبقاء الحكومة الفيدرالية مفتوحة، لكنه استبعد طلبًا من الرئيس بايدن لمنح أوكرانيا جولة أخرى من التمويل. 

 

يحذر مسؤولو الإدارة من أن المساعدات أمر بالغ الأهمية لبقاء أوكرانيا، ويقولون إنهم يدرسون الخيارات المتاحة إذا أوقف الكونجرس أو خفض الدعم الأمريكي للبلاد.

 

كم قدمت الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن؟

وافق الكونجرس على حوالي 113 مليار دولار ردًا على الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022، ذهب ما يقرب من 62 مليار دولار منها إلى وزارة الدفاع، وتم تخصيص 32.5 مليار دولار أخرى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

تم تحويل معظم الباقي إلى وزارة الخارجية، إلى جانب الإدارات والوكالات الأخرى، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

 

لم يتم إنفاق كل الأموال بشكل مباشر على أوكرانيا. وقد ساعد بعضها في تحصين الدول الأوروبية الأخرى ضد المزيد من العدوان العسكري الروسي والتدخل السياسي وحملات التضليل.

 

ذهب البعض لتغطية نفقات أعلى في وزارة الدفاع لأشياء مثل نشر القوات الأمريكية الجديدة في أوروبا.

 

ماذا سيحدث إذا لم يوافق الكونجرس على تقديم المزيد من الأموال لأوكرانيا؟

عسكريًا، تتمتع أوكرانيا ببعض الوقت للتنفس: بموجب مشاريع قوانين الإنفاق السابقة التي أقرها الكونجرس، لا يزال بإمكان بايدن سحب حوالي 5.6 مليار دولار من العتاد من احتياطيات الجيش (في الغالب بفضل خطأ محاسبي في البنتاجون أدى إلى المبالغة في تقدير قيمة المساعدات التي ذهبت بالفعل إلى أوكرانيا).

 

قال إريك سياراميلا، المدير السابق لمجلس الأمن القومي: "إن عجز الكونجرس عن تمويل حزمة جديدة في الوقت الحالي لا يؤدي على الفور إلى إغلاق الحنفية لأوكرانيا لأن مليارات عديدة من المساعدات الدفاعية قيد التنفيذ بالفعل لعقود متوسطة وطويلة الأجل". 

 

يقول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون إن أوروبا يمكن أن تعوض بعض النقص، خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الاقتصادية والإنسانية، إذا نضبت المساعدات الأمريكية بالكامل.

 

لكن أوروبا ستواجه ضغوطا شديدة لمضاهاة قدرة الولايات المتحدة على إنتاج كميات كبيرة من الأسلحة بسرعة.

 

كيف يمكن للرئيس بايدن تأمين المزيد من المساعدة من الكونجرس؟

هذا هو السؤال الذي ناقشه مسؤولو الإدارة في الأيام الأخيرة. يمكن لبايدن أن يطلب إجراءات إنفاق أكثر تواضعًا وتدريجية قد يكون من الأسهل على الكونجرس استيعابها. أو لتجنب المعارك السياسية المتكررة، قد يختار بذل كل ما في وسعه للحصول على حزمة مساعدات أكبر بكثير يمكن أن تكفي أوكرانيا لعدة أشهر، وربما حتى خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.

 

من الممكن أن يتمكن بايدن من إقناع أمثال رئيس الكونجرس الجديد جوردان بالتحرك من خلال تقديم تنازلات سياسية خاصة به، على سبيل المثال من خلال تلبية بعض مطالب الجمهوريين باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. مجلس الشيوخ بشكل عام أكثر دعما للإنفاق للدفاع عن أوكرانيا.

 

كيف تم إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا حتى الآن؟

لقد منح الكونجرس إدارة بايدن مرونة كبيرة في تحديد متى وكيف يمكنها إنفاق مبلغ 113 مليار دولار الذي تم تخصيصه. وأنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 44 مليار دولار على المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا لوزارة الخارجية.

 

استخدم بايدن السلطة المعروفة باسم هيئة السحب الرئاسي عشرات المرات لشحن الأسلحة بسرعة إلى أوكرانيا. ويسمح ذلك للبنتاجون بإرسال قذائف مدفعية وعربات مدرعة وصواريخ ومعدات أخرى من مخزونات الجيش الأمريكي. ثم يتعاقد البنتاجون مع مصنعي الأسلحة المحليين لإعادة تخزين إمداداته، باستخدام الأموال التي خصصها الكونجرس.

 

لماذا يدور صراع سياسي حول المساعدات الآن؟

تآكل الدعم العام للإنفاق في أوكرانيا مع مرور الوقت. وأظهر استطلاع أجرته شبكة سي إن إنه في أغسطس أن غالبية الأمريكيين يعارضون إرسال المزيد من المساعدات إلى البلاد.

 

يصر العديد من المرشحين الرئاسيين الجمهوريين - بما في ذلك الرئيس السابق دونالد جيه ترامب - على أنه من الأفضل إنفاق الأموال المخصصة لأوكرانيا على الأولويات المحلية مثل مراقبة الحدود.

 

وأدى الجدل حول أولويات الإنفاق الأمريكية حول اتفاق الميزانية في الكونجرس الأسبوع الماضي إلى تسليط الضوء على القضية.

 

أوكرانيا المساعدات العسكرية الكونجرس احتياطيات الجيش

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