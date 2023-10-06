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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل احتفالات وزارة الثقافة بحرب أكتوبر

الفنان تامر عبد المنعم
الفنان تامر عبد المنعم

كشف الفنان تامر عبد المنعم، وكيل وزارة الثقافة للشؤون الفنية عن تفاصيل الاحتفالات التي نظمتها وزارة الثقافة من أجل الاحتفال بانتصارات أكتوبر ، قائلا إن الاحتفال الرئيسي لوزارة الثقافة كان مذاعا من خلال قناة الحياة بالأمس، بحضور الفنان علي الحجار والذي كان يرعى الحفل بحضور وزيرة الثقافة. 

تامر أمين يتحدث عن احتفالات أكتوبر 

وأضاف "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أنه يوجد مجموعة من الاحتفالات الأخرى انطلقت اليوم في الثانية ظهرًا بالتزامن مع توقيت الحرب، منها الاحتفالات المنتشرة في الوقت الحالي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال أحد فرقة "النيل" التابعة للفرق الشعبية، والتي يديرها الأستاذ محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية. 

وتابع، أن تلك الاحتفالية انطلقت من مدينة روض الفرج وانطلقت في عدد من المناطق بالأغاني الوطنية الجميلة، للاحتفال مع المصريين بانتصارات أكتوبر في الشوارع، فضلا عن احتفالية داخل وزارة الثقافة في القاهرة. 

ووجه الشكر لوزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة وقطاع الأمن الوطني الذي سمح في الخروج في تلك المسيرة السلمية الاحتفالية للاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، والذي يعد وسام على صدر كل مصري، لكي يعلم الأجيال الجديدة أن هذا عيد فخر لكل مصري. 

واستكمل أن الاحتفالات كانت في المنيا، والشرقية، وأسوان والإسماعيلية، وكافة المحافظات المختلفة، إذ انطلقت فرق الفنون الشعبية وفرق الموسيقى احتفالا بعيد النصر، ومرور 50 عاما على نصر أكتوبر العظيم. 

تامر عبد المنعم وزارة الثقافة علي الحجار أكتوبر احتفالات اكتوبر

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