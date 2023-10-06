اللواء يسري عمارة يكشف تفاصيل أول أسير إسرائيلي خلال حرب الاستنزاف

تحدث اللواء يسري عمارة عن أول أسير إسرائيلي في حرب الاستنزاف، مؤكدا أن الأسير كان عملاقا وبطل مصارعة فى إسرائيل.

وقال يسرى عمارة خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" أنه تم أسر أول إسرائيلى فى فى 29 ديسمبر عام 1969 خلال حرب الاستنزاف.

كتيبة استطلاع اللواء 117

وأوضح يسرى عمارة، أن كتيبة استطلاع اللواء 117 آنذاك تمركزت واستهدفت مركبة إسرائيلية، كان في طريقها من بورسعيد إلى السويس وتم تدميرها وأسر أول إسرائيلي.

وتابع اللواء يسري عمارة: أن الأسير كان يتحدث بالعربية بطلاقة وعند أسره كان يسأل عن أسمائنا فالجميع كان يرد “جمال عبد الناصر”.