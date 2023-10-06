عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جنرال إيطالي سابق: الجنود المصريون استخدموا الكباري المتنقلة باحترافية في حرب 1973

جورجيو باتيستي
جورجيو باتيستي

‏ قال جورجيو باتيستي، ‏رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقا، إن الضباط المصريين كانوا معه في الصومال في عام 1993  في إحدى الوحدات المصرية وكان أدائهم جيد للغاية وبطريقة احترافية مثل الجنود الإيطاليين والفرنسيين والأمريكيين.

‏وتابع خلال حواره في برنامج "أكتوبر في عيون العالم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن من الوارد رغم كل هذا التاريخ الطويل أن يحدث بكل أسف لحظة سيئة تحدث لعدة أسباب يكون فيها الجيش غير قادر على التصرف بشكل جيد أو لا يظهر القدر اللازم من البراعة.

‏وأضاف أن الجنود المصريين يرتبطون بنوع من الفخر بالمحارب المصري القديم منذ آلاف السنوات ،مؤكدا أن المهندسين المصريين استطاعوا استخدام الكباري المتنقلة باحترافية في عام 1973.

جورجيو باتيستي الجيش الإيطالي الضباط المصريين الجنود المصريين المحارب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

تأخرت كثيرا.. تعرف على أبرز تفاصيل نوة غسيل البلح بالإسكندرية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

"هتكلم بلغتهم علشان يفهموا".. محمد مصطفى شردي يوجه رسالة بالإنجليزية للبرلمان الأوروبي

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

ترشيحاتنا

تكتب المعلومات على القماش.. بطولات شيخة المجاهدين فرحانة حسين في حرب أكتوبر

جنرال إيطالي سابق: الجنود المصريون استخدموا الكباري المتنقلة باحترافية في حرب 1973

فرصة .. اشتر مرسيدس GLA من غير جمارك

هتقبض كام ؟ احسب معاشك بعد زيادة الحد الأدنى في يناير 2024

اللواء محمد ثروت النصيري لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في سيناء .. وإرادة المقاتل المصري حققت النصر في حرب أكتوبر

معظمهم كانوا صائمين.. عبده مباشر يسرد أبرز كواليس تغطية حرب أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض سائقو شاحنة مجلس محلي لموقف صادم في بريطانيا |شاهد

مشروب شهير في كل بيت يحمي من مرض السكري.. احرص عليه يوميا

قبلة الموت.. فيديو صادم لـ رجل أجنبي يدخل ثعبانا ساما في فمه

انفجار نجم ميت بالفضاء.. وطاقته تهدد الأرض والبشر في هذه الحالة

فيديو

مش عايزة تتكلم.. لماذا حذفت شيري عادل صورها مع زوجها / فيديو جراف

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

علامة كشفت مرض هاني الناظر.. اعرف تطورات حالته الصحية

شكرا يا ريس.. المفرج عنهم يعبرون عن فرحتهم بالعودة لأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ