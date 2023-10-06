جنرال إيطالي سابق: الجنود المصريون استخدموا الكباري المتنقلة باحترافية في حرب 1973

‏ قال جورجيو باتيستي، ‏رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقا، إن الضباط المصريين كانوا معه في الصومال في عام 1993 في إحدى الوحدات المصرية وكان أدائهم جيد للغاية وبطريقة احترافية مثل الجنود الإيطاليين والفرنسيين والأمريكيين.

‏وتابع خلال حواره في برنامج "أكتوبر في عيون العالم"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن من الوارد رغم كل هذا التاريخ الطويل أن يحدث بكل أسف لحظة سيئة تحدث لعدة أسباب يكون فيها الجيش غير قادر على التصرف بشكل جيد أو لا يظهر القدر اللازم من البراعة.

‏وأضاف أن الجنود المصريين يرتبطون بنوع من الفخر بالمحارب المصري القديم منذ آلاف السنوات ،مؤكدا أن المهندسين المصريين استطاعوا استخدام الكباري المتنقلة باحترافية في عام 1973.