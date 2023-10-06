أحمد فؤاد سليم: حرب الاستنزاف كانت «العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم»

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إننا شعب صبور وطيب ولا نعتدي على أحد، ولكن لدينا لحظات حاسمة فى حياتنا، معقبا: “الشعب المصري يصبر يصبر حتى لحظة معينة، وعندما يفيض به الصبر؛ يكون كائنا آخر”.

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم، خلال حواره عبر فضائية “سي بي سي”: “بعد نكسة 67، ذهبنا من أجل تقديم أنفسنا كانتحارين، وقالوا أنتم ما زلتم شبابا صغيرا، بُكره تخشوا وتؤدوا واجبكم في الجيش، وعندما دخلت الجيش؛ حياتي تغيرت تقريبا 180 درجة، واستمريت أسبوع تقريبا أشعر بالغربة، ولكن بعدها مع التدريب والحياة العسكرية؛ استطعت التعود على نظام وسلوك وتركيب حياتي الذي أصبح منهجي فى الحياة فيما بعد”.

وأوضح الفنان أحمد فؤاد سليم: “النظام في الجيش كان تجهيز للعسكري المصري لحرب أكتوبر فيما بعد”، لافتا إلى أن حرب الاستنزاف كانت “العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم”.