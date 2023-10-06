تكتب المعلومات على القماش.. بطولات شيخة المجاهدين فرحانة حسين في حرب أكتوبر

كرم برنامج “جوهرة مصرية” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، ابن شيخة المجاهدين فرحانة حسين، لما قدمته خلال حرب أكتوبر.

وقال إبن شيخة المجاهدين، إن والدته الآن قاربت على الـ100 عام، موضحا أن والدته شخصية عانت فى حياتها كثيرا وخلال حرب أكتوبر كان فى عمر الأربعة أو الخمس سنوات، ولم يكن يعرف أن والدته تعمل ضمن المخابرات المصرية.

وتابع: “والدتي لا تستطيع القراءة والكتابة، وكان لديها حب الوطن، وكانت فى البداية أخذت موضوع تجارة الأقمشة بين الجانبين المصري والإسرائيلي عن طريق الصليب الأحمر وكانت حينها سيناء محتلة، وكان هناك مجاهدين كبار ذهبوا إليها فى المنزل بتكليف من المخابرات المصرية لأنه كان لديها صدق ووطنية وذكاء، ثم طلبوا منها العمل معهم، ولم يكن أحد ليشك بها أبدا، ورحبت بالأمر وخضعت لستة أشهر تدريب وجمعت المعلومات”.

وأشار إلى أن مهمة والدته الأساسية هي جمع المعلومات وتوريدها للمخابرات المصرية، لافتا إلى أنها كانت تذهب إلى تلك المهمات مشيا على قديمها، والمعلومات تكتب على قماش على حسب حكاياتها.