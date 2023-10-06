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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاكمة خمسة إسرائيليين متهمين بالاعتداء على سائحة بريطانية في قبرص

صدى البلد

بدأت محاكمة خمسة رجال إسرائيليين متهمين باختطاف شابة بريطانية والاعتداء عليها واغتصابها في قبرص، وأنكروا التهم ورفضوا تقديم التماس.

تم القبض على الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا، الشهر الماضي بعد أن أبلغت المرأة البريطانية، 20 عامًا، السلطات المحلية عنهم، زاعمة أن الرجال أخذوها بالقوة إلى غرفتها من منطقة حمام السباحة بالفندق الذي كانت تقيم فيه.

 

أثناء مثولهم أمام محكمة مقاطعة فاماغوستا، نفى جميع المتهمين الخمسة التهم الموجهة إليهم، ورفضوا تقديم أي اعتراف، وأصر محاموهم على أنهم لم يروا أيًا من الأدلة الرئيسية، بما في ذلك تقرير الحمض النووي.

كما ادعى أحد محامي الدفاع أن موكليه لم يكونا في غرفة الفندق وقت الهجوم المزعوم في 3 سبتمبر.

وقال يانيس هاباريس، الذي يمثل ثلاثة مشتبه بهم آخرين، إن هناك "العديد من النقاط المتناقضة" التي "تقوض صحة الادعاءات" في إفادة المرأة للشرطة.

هذه هي المرة الثانية خلال ثلاث سنوات في الجزيرة التي تواجه فيها مجموعة من الرجال الإسرائيليين اتهامات بالاغتصاب الجماعي. وفي عام 2020، وجه مراهق بريطاني اتهامات مماثلة، ليتم إدانته لاحقًا بتوجيه تهم ملفقة.

الرجال الخمسة من بلدة مجد الكروم العربية. وجاء اعتقالهم قبل ساعات من وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قبرص في زيارة رسمية.

وفي شهادتها، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، زعمت المرأة البريطانية أن أحد الرجال الخمسة أجبرها على الدخول إلى غرفة في فندق، وانتزعها بعيدًا عن حمام السباحة حيث كانت تحتفل مع الأصدقاء. وقالت إن المعتدي عليها حاول تجريدها من ملابس السباحة قبل دخول الأربعة الآخرين إلى الغرفة.

 

تدعي أن أحد الرجال فرض نفسه عليها بينما قام اثنان آخران بتثبيت رأسها على السرير. ويُزعم أن رجلاً آخر أجبرها على ممارسة قبل أن تتمكن من الفرار إلى الحمام، وحبس نفسها فيه وصرخت طلباً للمساعدة.

إسرائيليين شابة بريطانية خطف فتاة واغتصابها داخل فيلا بالساحل

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