سجد بالكويت ودُفِن بسوهاج.. تفاصيل وفاة ابن دار السلام بعد صلاة الفجر

شيع مئات الأهالي بقرية أولاد طوق غرب بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، جثمان عامل في نهاية الثلاثينات من العُمر، كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة عقب آدائه صلاة الفجر بمسجد بالقرب من مقر إقامته بدولة الكويت، حيث كان يعمل بها منذ عدة سنوات.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت أسرة الفقيد اتصالًا هاتفيًا مفاده انتهاء حياة نجلهم المدعو (نصرالدين ح.ع- عامل- ويعمل بدولة الكويت- من ابناء اولاد طوق بمركز دار السلام بسوهاج)، عقب أداء صلاة الفجر داخل مسجد بالقرب من مسكنه.

وكان قد حاول صديقه بالعمل وصاحبه بالسكن، أن يصطحبه من المسجد إلى المنزل ظنًا منه أنه قد فقد وعيه إلا انه تفقد أنفاسه ورأى أنها قد انقطعت عن جسده، وسالت ماء عين صديقه في صمت ونظر إليه نظرات الوداع، وعلم أهله بوفاته بعد صلاة الفجر.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج تصريح الدفن، وتم تشييع الجثمان بمسقط رأسه بقرية أولاد طوق غرب بمركز دار السلام، وسط جمع هائل من الأهالي.