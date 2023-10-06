هشام الحلبي: حرب أكتوبر تدرس فى الغرب

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إن الجميع يبحث عن الفكر الإستراتيجي الذى كان موجود، وكيفية تطبيقه بأساليب تكنولوجية حديثة.

وأضاف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، خلال حواره ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “etc”، أن حرب أكتوبر 73 ذكري قريبة جدا بالنسبة لعمر الدول، وبها شئ مهم جدا أنها تدرس فى الغرب على أنها الحالة المثالية لقوات مسلحة أقل الإمكانيات بكثير حققت أهدافها على قوات مسلحة أعلي منها بكثير فى الإمكانيات.

وتابع اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أن ما قلب المعادلة العسكرية فى حرب أكتوبر هو المقاتل العسكري كتخطيط وكتنفذ وكروح.