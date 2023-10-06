«كان يرتعش».. ضابط استخبارات إسرائيلي يروي كواليس انهيار موشيه ديان بعد عودته من الجبهة

عرضت قناة “أون”، فيديو، يرصد شهادات تاريخية عن نصر 6 أكتوبر، وقال في أحدها، ضابط استخبارات إسرائيلي، إن موشيه ديان كان منهارا بعد عودته من الجبهة، وكان يرتعش، ووجهه أبيض مثل الجير.

ويقول اللواء أهرون ياريف، المستشار الخاص لوزير الدفاع الإسرائيلي، عن حرب أكتوبر،: "هي حرب مختلفة عن الحرب التي عرفناها مؤخرا، دولة اسرائيل وجيشها دخلو هذه الحرب، والمبادرة في يد العدو".

وأضاف: "المصريون واجهوا الجيش بأسلحة متطورة، وظهرت جليا في سلاح الجو لمئات ومئات الطيارات، وفي سلاح المدرعات بما يفوق 2000 دبابة".

وأظهر الفيلم، مقطع فيديو قديم لـ موشيه ديان وزير الدفاع الإسرائيلي إبان حرب أكتوبر، يقول فيه: “نحن في حرب لا تتشابه مع أي حرب أخرى، هذه الحرب صعبة، مواجهات عنيفة ومريرة، ومواجهات بالمدرعات والطيران”.