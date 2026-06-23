خبير التوقعات آلان مصطفى يراهن على إنجاز تاريخي للفراعنة في المونديال

أثار خبير التوقعات آلان مصطفى حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعاد المتابعون تداول توقع سابق له بشأن تحقيق منتخب مصر نتائج مميزة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب فوز "الفراعنة" على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 3-1.



وخلال ظهوره مع الفنان إدوارد، سُئل آلان مصطفى عن توقعاته لمشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم، ليرد قائلاً: "أنا شايف إن الأنظار هتتوجه على المنتخب المصري، وهيحقق إنجازًا مميزًا في كأس العالم".



وحقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا ومستحقًا على نظيره النيوزيلندي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فانكوفر بكندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، ليحصد "الفراعنة" أول انتصار لهم في النسخة الحالية من المونديال تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.