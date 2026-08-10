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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرد الإيراني الحاسم.. خبير علاقات دولية: استمرار الحصار البحري يعني بقاء "حالة الحرب" مفتوحة

إيران
إيران
البهى عمرو

قال الدكتور ماركوس بابادوبولوس، الخبير في العلاقات الدولية، إن أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة سيكون معقدًا للغاية، مشيرًا إلى أن مضيق هرمز يخضع للقوانين الدولية التي تضمن حرية عبور السفن، وبالتالي لا يحق لأي طرف إغلاقه، بحسب تقديره.

وأوضح بابادوبولوس خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران، في ظل الحرب التي تعرضت خلالها لهجمات من إسرائيل والولايات المتحدة، ترى أن إجراءاتها في مضيق هرمز تأتي في إطار حتمي، معتبرًا أن الحديث عن عدم مناقشة ملف الرسوم لا يعني بالضرورة تنازل طهران عن مطالبها، وإنما يعكس تعقيدات المفاوضات الجارية.

وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدمت تنازلات كبيرة خلال المفاوضات مع إيران دون مبرر، بحسب رأيه، متهمًا ترامب وعددًا من كبار المسؤولين في إدارته بالانحياز لإسرائيل، ومؤكدًا أن إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب، بينما تتمتع إيران، وفق تقديره، بأفضلية عسكرية.

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