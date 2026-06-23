تكنولوجيا.. ياسمين عبد العزيز توثق تجربتها مع سيارة بدون سائق

لفتت الفنانة ياسمين عبد العزيز أنظار متابعيها بعد مشاركتها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، استعرضت من خلاله تجربة استقلال سيارة ذاتية القيادة خلال تواجدها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهرت ياسمين داخل السيارة تتابع سير الرحلة دون وجود سائق، معبرة عن إعجابها بالتقنيات الحديثة ،وعلقت على الفيديو : كاتبة :تكنولوجيا.

وأبرز الفيديو ردود فعل ياسمين عبد العزيز خلال التجربة، حيث بدت عليها علامات الدهشة والترقب مع تحرك السيارة بشكل آلي، ما حظي بتفاعل واسع من جانب متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أحدث أعمال ياسمين عبد العزيز

فيلم خلي بالك من نفسك هو أحدث تعاون بين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا بعد غياب حوالي 22 سنة عن العمل سويا في السينما والمسرح.

الفيلم يجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، ومن بطولة محمد رضوان ومصطفى أبو سريع، وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

وكشفت تقارير عن أن أحمد السقا يقدم في الفيلم شخصية مذيع راديو يعطي نصائح عاطفية للبنات، وتدور بينه وبين ياسمين عبد العزيز مواقف وصراعات كوميدية خلال الأحداث.