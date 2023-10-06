في ذكرى أكتوبر1973 .. صبري عبد المنعم: الشعب المصري يعيش انتصارات يوميا

كشف الفنان صبرى عبد المنعم، تفاصيل وكواليس مسلسل رأفت الهجان، مؤكدا أن كل فنان كان يشعر أنه يقدم دور فى معركة.

وأضاف صبرى عبد المنعم خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شيرين سليمان،قائلا"رأفت الهجان من المسلسلات اللي الدنيا كانت بتقف والمواصلات تقف عشان الناس بتتابعه".

عمل دور عمره

وأكد صبرى عبد المنعم أن عادل إمام كان مرشح لرأفت الهجان ولكن قدمه الفنان محمود عبد العزيز، معقبا:"عمل دور عمره".

وبمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر قال: الشعب المصري بيعيش انتصارات كل يوم، لافتا إلى أنه الأغلب لم يصدق أن القوات عبرت قناة السويس فى 1973