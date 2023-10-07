الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الحالة الصحية لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد تعرضه لإصابة في الرأس في معسكر الفريق بالنمسا.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد تعرض لإصابة قوية في الرأس في الصالة الرياضية أثناء تواجد الفريق الأول لمعسكر في النمسا.

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة “أون تايم سبورتس”: “محمود الخطيب سيعود للقاهرة خلال أيام، الرحلة كانت طويلة جدا، وهناك تفاصيل بشأن إصابته”.

وتابع: “الوقعة بتاعت كابتن الخطيب في النمسا كانت شديدة شوية، والجرح في الرأس وصل إلى ١٦ غرزة، الراجل تحامل على نفسه وراح الملعب لطمأنة الناس وأسرته”.

وأضاف: “وسافر إلى فرنسا واضطر يركب “ركبة” لأنه كان عنده مشكلة في الرقبة، ولكن الحمد لله تحسن شوية”.

واختتم: “الدكاترة طلبت من كابتن الخطيب أنه يرتاح شوية، لتجنب الإرهاق ولكنه ضرب به عرض الحائط ولكن انا بقوله مينفعش يا كابتن الخطيب تعمل كدا لأن لبدنك عليك حق”.