بعد انتهاء الملء الرابع لسد النهضة.. مياه النيل الأزرق تصل السد العالى في هذا التوقيت

أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بدء تدفق مياه النيل الأزرق لتصل السد العالى في منتصف أكتوبر.



تدفق المياه يستمر أعلى الممر الأوسط

وتابع الدكتور عباس شراقي أن تدفق المياه يستمر أعلى الممر الأوسط بنحو 250 مليون م3/يوم، والتخزين فى سد الروصيرص بالسودان بدأ منذ انتهاء التخزين الرابع فى 9 سبتمبر الماضي بنحو 24 مليار م3 عند منسوب 625 متر فوق سطح البحر، وإجمالى تخزين 41 مليار م3.

وأضاف الدكتور عباس شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان “بدء تدفق مياه النيل الأزرق لتصل السد العالى منتصف أكتوبر”: أن التخزين فى سد الروصيرص بالسودان بدأ منذ إنتهاء التخزين الرابع فى 9 سبتمبر الماضى بنحو 24 مليار م3 عند منسوب 625 متر فوق سطح البحر، وإجمالى تخزين 41 مليار م3.

فتح بوابات سد الروصيرص لتتدفق المياه نحو سد مروى

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن الصور الفضائية تظهر أمس يوم 6 أكتوبر 2023 بعد مرور 28 يوما على انتهاء التخزين الرابع فتح بوابات سد الروصيرص لتتدفق المياه نحو سد مروى، الذى يقوم بتصريف المياه لتصل السد العالى مع منتصف الشهر الجارى إن شاء الله.

ونوه الدكتور عباس شراقي إلى أنه رغم هذا التخزين الكبير إلا أن عمل التوربينين مازال متوقفا للأسبوع الثالث على التوالى، مع استمرار غلق بوابتى التصريف.

واستطرد الدكتور عباس شراقي أن المعاناة المستمرة لكثير من المزارعين على النيل الأزرق نتيجة حجز مياه الفيضان لهذا العام فى سد النهضة الذى تزامن مع نقص معدل الأمطار فى السودان.