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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سد النهضة.. سفير القاهرة في إيطاليا: مصر تتمسك بحقوقها المائية التاريخية

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا

أكد السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، أن سياسة مصر الخارجية هى انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المبادئ والقيم أساسها الاقتناع الراسخ بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق وتعظيم مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية، وذلك لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض.

وأشار سفير القاهرة في إيطاليا، ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية، إلى تمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق المصلحة لجميع الأطراف.

وجاءت تصريحات "راضي" خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولى "حوار روما حول المياه" والذي تنظمه سنوياً منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بمقرها الرئيسي في روما، ويشارك فيه عدد كبير من المسئولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في قضايا المياه والإدارة المتكاملة لموارد المياه من جميع أنحاء العالم. 

وأوضح البيان أن السفير المصر في إيطاليا، استعرض بسام راضي فى كلمته ما انتهجته الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من "الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية" التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة، وذلك في ضوء محدودية موارد مصر المائية و الفقر المائي الشديد للدولة، بحسب وصف معايير الأمم المتحدة التي حددت الفقر المائي بما دون الألف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، حيث يبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه نصف هذا الرقم، اى حوالى ٥٠٠ متر مكعب فقط من المياه سنويا. 

وأكد السفير بسام راضى أنه كان لزاماً على الدولة السعى نحو ضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال المشروعات القومية الكبرى للمياه التى تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولترشيد استخدامها ولتحسين جودتها وتطوير عملية إدارة منظومة المياه على مستوى الجمهورية، مثل التحول لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات تبطين الترع، وإنشاء القناطر الجديدة، وإقامة الأعمال الصناعية والسدود للاستفادة من مياه السيول والحد من مخاطرها، وكذلك مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإقامة محطات المعالجة التي تعتبر الأضخم فى العالم، مثل محطة مدينة الحمام بقدرة ٧،٦ ميلون متر مكعب مياه في اليوم، ومحطة بحر البقر بقدرة ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم ومحطة المحسمة بقدرة ميلون متر مكعب في اليوم وذلك فى اطار ‏"الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏". 

وعلى الصعيد الإقليمي وحوض النيل، أوضح بسام راضى أن مصر كانت دوماً في تعاملها مـع نهر النيل رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالأنهار المشتركة، وفي مقدمتها التعاون والتشاور، في إطار إدارة الموارد المائية العابرة للحدود وهي القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.

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