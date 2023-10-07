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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس ..وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023| اعرف حل مشاكل الشغل

القوس
القوس

اصحاب برج القوس هم الأشخاص المولودون خلال الفترة من (22 نوفمبر – 21 ديسمبر) ويتميزون بالحكمة والحس المرهف والنشاط

نقدم لكم توقعات برج القوس وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

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برج القوس وحظك اليوم السبت 7 اكتوبر 2023

تصرف بحكمة اليوم وتمتع بحياة حب سعيدة وحل النزاعات المهنية بشكل ودي اليوم كما يتم ضمان الرخاء والصحة الجيدة اليوم.

برج القوس على الصعيد العاطفي

قد يكون شريكك حساسًا وعاطفيًا للغاية و من المهم البقاء مع الحبيب وقضاء المزيد من الوقت معًا وكن شغوفًا ومعبرًا اليوم وهذا سيساعد أيضًا في تقوية الترابط.

في حين أن بعض العشاق متملكين، فمن الضروري أيضًا توفير مساحة شخصية ولا تفرض مفاهيمك على الحبيب ودع الشخص يكون له صوت في الحياة العاطفية وقم دائمًا بتقدير شريكك وتحدث بصراحة كلما ظهرت خلافات.

توقعات برج القوس مهنيا

سيرغب بعض العملاء في إعادة صياغة مشروع تكنولوجيا معلومات أو مشروع ميكانيكي. يمكن أن يسبب هذا خيبة أمل ولكن عليك أن تكون مستعدًا لمواجهة هذا التحدي وقد تسافر كثيرًا اليوم وسيعمل بعض المتخصصين في الرعاية الصحية والضيافة لساعات إضافية، مما يسبب صداعًا شديدًا وإرهاقًا.

توقعات برج القوس صحيا


صحتك العامة جيدة اليوم وهذا يعني أنه سيكون لديك حياة مكتبية وشخصية متوازنة والتقليل من تناول الدهون واستبدالها بالبروتينات والفيتامينات. 
ابتعد عن الأشياء الدهنية واجعل ممارسة الرياضة جزءًا من الروتين و سيواجه بعض كبار السن صعوبات في التنفس اليوم مما سيتطلب رعاية طبية


توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

إذا كنت ترغب في الدخول في عالم البورصة وتداول الأوراق المالية فيجب عليك التفكير كثيرا قبل اتخاذ هذه الخطوة واستشارة العديد من الخبراء في هذا المجال

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