الفراخ مطلوبة| انخفاض جديد في أسعار الدواجن.. والشعبة تؤيد

طالبت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة إدراج الفراخ ضمن المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع ولوحظ الفترة الماضية أن أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق تراجعا ملحوظا؛ حيث سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7-10-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء انخفاضًا جديدًا، فيما ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء.

الدواجن

طلب الشعبة بغرفة دواجن القاهرة

طالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بإدراج الدواجن ضمن مبادرة الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

وأكد السيد، أنه لم يتم التواصل مع الشعبة حتى الآن لمناقشة كيفية تنفيذ المبادرة.

ويرى السيد، أن قطاع الدواجن يمثل نحو 75% من اعتماد المصريين على البروتين متمثلة في دواجن وبيض.

وأشار السيد، إلى أن أسعار الدواجن سجلت اليوم في المزرعة نحو 73 جنيها لتباع في الأسواق بنحو 85 جنيها.

ويرى السيد، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الدواجن هو ارتفاع سعر الكتكوت، حيث سجل اليوم 35 جنيها، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف.

مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع

يذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المصنعين والمنتجين، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.

وقال مدبولي في بيان عقب الاجتماع، إنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

الدواجن

أسعار الدواجن جملة في المزارع

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن جملة اليوم، سجل سعر الفراخ البيضاء من 71 جنيهًا إلى 72 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو فتتراوح من سعر 94 إلى 96 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات اليوم، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 77.7 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 65 إلى 85 جنيهًا.

وعن أسعار الدواجن البلدي في الأسواق، بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم نحو 115.9 جنيه، ليتراوح من 80 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.