عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفراخ مطلوبة| انخفاض جديد في أسعار الدواجن.. والشعبة تؤيد

الدواجن
الدواجن

طالبت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة  إدراج الفراخ ضمن المبادرة الرئاسية لتخفيض أسعار السلع ولوحظ الفترة الماضية أن أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق تراجعا ملحوظا؛ حيث سجلت  أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7-10-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء انخفاضًا جديدًا، فيما ارتفعت أسعار الدواجن الحمراء.

الدواجن 

طلب الشعبة بغرفة دواجن القاهرة

 

طالب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بإدراج الدواجن ضمن مبادرة الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

وأكد السيد، أنه لم يتم التواصل مع الشعبة حتى الآن لمناقشة كيفية تنفيذ المبادرة.

ويرى السيد، أن قطاع الدواجن يمثل نحو 75% من اعتماد المصريين على البروتين متمثلة في دواجن وبيض.

وأشار السيد، إلى أن أسعار الدواجن سجلت اليوم في المزرعة نحو 73 جنيها لتباع في الأسواق بنحو 85 جنيها.

ويرى السيد، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الدواجن هو ارتفاع سعر الكتكوت، حيث سجل اليوم 35 جنيها، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف.

بركات: القندوسي صفقة مميزة لـ سيراميكا كليوباترا

بعد انتهاء الملء الرابع لسد النهضة.. مياه النيل الأزرق تصل السد العالى في هذا التوقيت

مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع

 

يذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المصنعين والمنتجين، وذلك لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.

وقال مدبولي في بيان عقب الاجتماع، إنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية وذلك في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

الدواجن 

أسعار الدواجن جملة في المزارع

وعن أسعار الدواجن في بورصة الدواجن جملة اليوم، سجل سعر الفراخ البيضاء من 71 جنيهًا إلى 72 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، أما أسعار الدواجن الحمراء والساسو فتتراوح من سعر 94 إلى 96 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

أما عن سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، في المحلات اليوم، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو  77.7 جنيه، ليتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 65 إلى 85 جنيهًا.

وعن أسعار الدواجن البلدي في الأسواق، بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم نحو 115.9 جنيه، ليتراوح من 80 جنيهًا  إلى 130 جنيهًا.

طلب غرفة دواجن القاهرة طلب الشعبة بغرفة دواجن القاهرة مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع أسعار الدواجن جملة في المزارع الدواجن اسعار الدواجن أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

2400 جنيه كاملة| الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

كهربا يثير حالة تعاطف كبيرة بهذا المنشور| شاهد

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن والبيض بعد التراجع اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يكشف لأول مرة..الصراع داخل القصر الرئاسي وأحداث الاتحادية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 24-7-2023

71 للكيلو .. اسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 20 يولوي 2023

إنخفاض أسعار الدواجن اليوم .. شوف الفراخ البيضاء والحمام بكام.. بث مباشر

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 6 يوليو 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

ترشيحاتنا

أول تعليق من حزب الله على عملية طوفان الأقصى

هل يجوز صلاة الفريضة خلف شخص يصلي السنة.. الإفتاء توضح

بالفيديو.. اللحظات الأولى لسحب المقاومة الفلسطينية جنديا إسرائيليا من داخل دبابة

مصطفى بكري: الحرب على الرئيس السيسي هدفها تركيع مصر

سقوط شهداء ومصابين.. سماع دوي انفجارات وسط قطاع غزة

اتصالات مصرية مكثفة تجري مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتهدئة ومنع التصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لقميص أنغام الأسود

في هذه الحالات.. الصداع علامة على الإصابة بمرض خطير

الفراخ مطلوبة| انخفاض جديد في أسعار الدواجن.. والشعبة تؤيد

قصير وملفت.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بإطلالتها في الإسكندرية

فيديو

إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ