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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

سهر الصايغ
سهر الصايغ

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعيانستجرام.


 

وظهرت سهر الصايغ مرتدية فستان باللون الابيض ، مع تصفيفة شعر أنيقة، وميك أب جذاب علي وجهها.


 

يذكر أن نشرت الفنانة سهر الصايغ تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد حصولها علىجائزة أفضل ممثلة فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما. 


 

وقالت سهر الصايغ : "الحمد لله جائزة أحسن ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 71 عن فيلم الباب الأخضرشكراً جزيلاً"


 

وحصلت سهر الصايغ جائزة أفضل ممثلة عن دورها فى فيلم “الباب الأخضر” والذى شارك فى بطولته إياد نصار وخالدالصاوى وأحمد فؤاد سليم وبيومى فؤاد وتأليف أسامة انور عكاشة وإخراج رؤوف عبد العزيز.

فيلم الباب الأخضر 

فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصولهعلى موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولمتظهر للنور.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وقامت مطربةالراب نغم صالح بتقديم الأغنية الدعائية للفيلم.

مسلسل بابا المجال 

وكان آخر أعمال سهر الصايغ مسلسل “بابا المجال” والذى عرض فى رمضان المنصرم وشارك فى بطولته كل من مصطفىشعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم. 

يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.

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