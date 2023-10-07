عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ون بلس تطلق جهاز OnePlus Pad Go اللوحي الجديد

OnePlus Pad Go
OnePlus Pad Go

طرحت رسمياً شركة ون بلس الصينية جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad Go، والذى يندرج تحت الفئة الاقتصادية، وهو النسخة الأقل سعراً من شقيقه الأكبر OnePlus Pad.

جاء OnePlus Pad Go بشاشة قياس 11 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض 1720 × 2408 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، ونسبة أبعاد 7:5.

OnePlus Pad Go

يعمل OnePlus Pad Go بمعالج من نوه ميدياتيك هيليو G99، ثماني النواة من الفئة المتوسطة ، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

لمحبي التصوير OnePlus Pad Go بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى خلفية بنفس الدقة، بجانب بطارية بسعة 8000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

OnePlus Pad Go

يوفر جهاز OnePlus Pad Go نظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة OxygenOS 13.2، مع خاصية مشاركة الشاشة ومشاركة الملفات، بالإضالفة لتقنيات تقليل الضوء الأزرق وحماية العين من الإجهاد جراء التعرض للشاشة لوقت طويل، كما يحتوي الجهاز على 4 سماعات خارجية بتقنية Dolby Atmos.

يمكنك الحصول على OnePlus Pad Go باللون الأخضر فقط، بسعر 250 دولارًا أمريكيًا لسعة 128 جيجابايت نسخة واي فاي فقط، وسعر 300 دولار أمريكى فلسعة 256 جيجابايت نسخة واي فاي وشبكات الجيل الرابع.

OnePlus Pad Go
ون بلس OnePlus OnePlus Pad OnePlus Pad Go أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

2400 جنيه كاملة| الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب

عيار 21 الآن مفاجأة|أسعار الذهب في محلات الصاغة بعد تراجع 250 جنيهًا

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

غدر الصحاب| بعد وفاة شقيقها.. رشا سامي العدل تطلب هذا الأمر

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

تمرد أم عروض خارجية.. شوبير يكشف موقف محمد عبد المنعم مع الأهلي

موضوعات متعلقة

آبل تمنع أصحاب آيفون من العودة إلى نظام IOS 16

سامسونج تكشف عن تابلت Galaxy Tab A9 الجديد.. اعرف السعر والمواصفات

سامسونج تعلن رسميًا واجهة المستخدم One UI 6

بسبب التطبيقات.. كوريا تحذر جوجل وآبل

اختراق شركة سوني اليابانية وتسريب معلومات موظفيها.. تفاصيل

آبل تستعد لطرح أجهزة آيباد أكثر تطوراً

سامسونج تقلد آبل.. جالاكسي S24 سيكون من التيتانيوم

خاتم جديد يقيس نبض القلب ونسبة الأكسجين في الدم بـ 180 دولاراً

ترشيحاتنا

مطلوب بأكثر من نادٍ.. فرج عامر يكشف موقف سموحة من بيع لاعب الفريق

صندوق النقد الدولي يؤيد وقف حصول الدول الإفريقية على قروض مقابل الموارد الطبيعية

نشرة المرأة و الصحة| أطعمة تسبب السرطان توقف عن تناولها فورا...4 كوارث متوقعة .. احذر استخدام الهاتف في المرحاض

ما هو الدعاء المستجاب بعد سورة يس لقضاء الحوائج والرزق والشفاء؟.. كثيرون لا يعرفونه

حدث ليلاً| شوبير يكشف موقف محمد عبد المنعم مع الأهلي.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة .. أسعار الذهب في تراجع داخل محلات الصاغة

الذهب بكام انهاردة.. سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت 7-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولياء الأمور غاضبون.. فيديو يثير الجدل لتصرف غير متوقع في بريطانيا

غدر الصحاب| بعد وفاة شقيقها.. رشا سامي العدل تطلب هذا الأمر

حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

فيديو

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

ضربة للدولار| قرار جديد من المركزي .. ماذا حدث ؟

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

اﻟﻤﺰﻳﺪ