ون بلس تطلق جهاز OnePlus Pad Go اللوحي الجديد

طرحت رسمياً شركة ون بلس الصينية جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad Go، والذى يندرج تحت الفئة الاقتصادية، وهو النسخة الأقل سعراً من شقيقه الأكبر OnePlus Pad.

جاء OnePlus Pad Go بشاشة قياس 11 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض 1720 × 2408 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، ونسبة أبعاد 7:5.

OnePlus Pad Go

يعمل OnePlus Pad Go بمعالج من نوه ميدياتيك هيليو G99، ثماني النواة من الفئة المتوسطة ، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

لمحبي التصوير OnePlus Pad Go بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وأخرى خلفية بنفس الدقة، بجانب بطارية بسعة 8000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

OnePlus Pad Go

يوفر جهاز OnePlus Pad Go نظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة OxygenOS 13.2، مع خاصية مشاركة الشاشة ومشاركة الملفات، بالإضالفة لتقنيات تقليل الضوء الأزرق وحماية العين من الإجهاد جراء التعرض للشاشة لوقت طويل، كما يحتوي الجهاز على 4 سماعات خارجية بتقنية Dolby Atmos.

يمكنك الحصول على OnePlus Pad Go باللون الأخضر فقط، بسعر 250 دولارًا أمريكيًا لسعة 128 جيجابايت نسخة واي فاي فقط، وسعر 300 دولار أمريكى فلسعة 256 جيجابايت نسخة واي فاي وشبكات الجيل الرابع.