إصابة 3 مستوطنين قرب تل أبيب وفشل القبة الحديدية في التصدي للصواريخ

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جرى إطلاق صواريخ داخل العمق الإسرائيلي ولم تفلح القبة الحديدية في التصدي لها.



وانطلقت صفارات الإنذار في القدس المحتلة بينما سقطت صواريخ على مستوطنة قرب تل أبيب.

وجرى إصابة ٣ مستوطنين في الرملة قرب تل أبيب جراء الهجوم الفلسطيني حالة اثنين منهم خطرة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه حدث تطور كبير حيث قام مسلحون بالسيطرة على مركز الشرطة في ‎سديروت وسط أنباءعن سقوط عدد من القتلى.

وانطلقت صفارات الإنذار في أنحاء وسط وجنوب إسرائيل، وأبلغ الجيش الإسرائيلي عن تسلل من غزة، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأصيب شخص في كفار أبيب جراء استهداف مركبته، وتضرر مبنى في جنوب عسقلان.

أصيبت امرأة بجروح خطيرة جراء هجوم صاروخي على جنوب إسرائيل، وتوفيت في وقت لاحق. كما أصيب ثلاثة أشخاص في مدينة الرملة بوسط إسرائيل، أحدهم اصابته طفيفة والآخرين خطيرة.

