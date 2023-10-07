الاحتلال الإسرائيلي يفقد السيطرة على حاجز إيرز وإغلاق معبر الكرامة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023 أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد السيطرة على حاجز إيرز وهو الآن تحت سيطرة الفلسطينيين.

وفي السياق نفسه أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي غلق معبر الكرامة الرابط بين الضفة الغربية والأردن، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

ودعت حركة حماس الفصائل المسلحة في لبنان إلى الانضمام لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر اليوم بقصف مكثف على إسرائيل.