برعاية وزارة الاتصالات.. انطلاق قمة تكنى بمكتبة الإسكندرية.. صور

انطلقت صباح اليوم السبت قمة تكنى، الحدث السنوى فى دورته التاسعة للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في مكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا واتحاد الغرف التجارية المصرية .

وتمثل نسخة هذا العام فرصة لمجموعة كبيرة من رواد الأعمال والمستثمرين من نحو 40 دولة للمشاركة في مناقشات مكثفة تتضمن أهم وأبرز القضايا في الصناعة وكيفية التعامل معها، ومواضيع عن التكنولوجيا والابتكار والاستثمار من خلال 10 مسارات متميزة.

وتستضيف القمة أكثر من 300 متحدث، بما في ذلك 220 مستثمرا و145 شركة ناشئة وعارضة، ومن المقرر أن يجذب الحدث أكثر من 35,000 مشارك

كما سيضم الحضور خبراء رائدين في الصناعة، مع علامات تجارية شهيرة مثل ميكروسوفت وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها الكثير.