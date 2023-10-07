ميكالي يعلن قائمة منتخب مصر الأولمبي لمعسكر أكتوبر

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، اليوم، السبت، قائمته لفترة للتوقف الدولي في شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر الأولمبي في معسكر أكتوبر 2023 الذي سيقام فيه وديتين أمام الأردن في القاهرة والثانية أمام أوزبكستان في طشقند.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد أحمد "سيحا".

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد أشرف - محمد طارق - محمد مغربي - حسام عبد المجيد - زياد فرج - عمر فايد - محمد حمدي - أحمد سيد عبد النبي - محمود عبد الرسول.

خط الوسط: محمود صابر - عربي بدر - محمد شحاتة - مصطفى سعد - أحمد نبيل "كوكا" - علي زعزع - محمود جهاد - أحمد عاطف "قطة" - أحمد جمال - أحمد فوزي - أحمد نادر حواش - ماجد هاني.

خط الهجوم: أسامة فيصل - بلال مظهر عبد الرحمن.