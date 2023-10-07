كورال منظمة الإيسيسكو يبدع في تأدية أغنية بمناسبة عام الشباب.. فيديو

أدى كورال شباب منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والمكون من مختلف الحنسيات اغنية مهداة لاحتفالية عام الإيسيسكو بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي وعدد من الوزراء.

وأطلقت منذ قليل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احتفالية دولية كبرى بمناسبة "عام الإيسيسكو للشباب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الاحتفالية تتضمن عددًا من الموضوعات المهمة، منها: رؤية الإيسيسكو في مجال بناء قدرات شباب دول العالم الإسلامي، وكذا جهود الدولة المصرية في رعاية وتمكين الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عاشور على دور وزارة التعليم العالي في دعم المبدعين والمبتكرين، لافتًا إلى تكريم مجموعة من الشباب المبدعين والنابغين والمبتكرين في العالم الإسلامي.

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