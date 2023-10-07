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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الأحد المقبل.. غرفة الحرف اليدوية تشارك في معرض تراثنا

صدى البلد

  ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل. 

يقام المعرض في مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال حماد العادلي، رئيس الغرفة، إن فعاليات معرض "تراثنا" تعد مناسبة هامة تهدف إلى إبراز الثقافة والتراث المصري الغني والحفاظ على الحرف اليدوية. 

وأضاف أن المعرض يعتبر فرصة للحرفيين والفنانين المحليين لعرض منتجاتهم ومواهبهم أمام الجمهور والمشاركين، حيث يعكس تنوع الحرف اليدوية المصرية ويعرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية التقليدية والحديثة، ويعتبر فرصة رائعة للتعرف على تراث وثقافة مصر العريقة.

 

وكشف العادلي أن الغرفة تشارك من خلال أعضائها المتميزين، حيث قدموا مجموعة واسعة من الصناعات اليدوية المتنوعة، تتضمن أجنحة الغرفة المشاركة في المعرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية، مثل المنسوجات اليدوية والخياطة والفخار والخزف ومنتجات الأخشاب وتشكيل المعادن والتطريز والمجوهرات اليدوية ومنتجات الزجاج والسجاد اليدوي والكليم اليدوي والجلود والصدف وغيرها الكثير. 

ويتميز هذا المعرض بتنوعه الكبير وتشكيله الشامل للحرف اليدوية المصرية، حيث يتيح للزوار فرصة فريدة للاطلاع على تلك الحرف الفنية والاستمتاع بجمالها.

وأكد العادلي أن معرض “تراثنا” منصة مهمة لدعم وتعزيز الحرف اليدوية في مصر، ويهدف إلى تسليط الضوء على تنوع وجمالية الحرف اليدوية المصرية وتعزيز قيمتها الثقافية والاقتصادية.

وأوضح أن المعرض يتضمن أعمال الحرفيين المصريين الموهوبين والمبدعين، ويعطيهم فرصة للتعريف بمهاراتهم ومنتجاتهم والتفاعل مع الجمهور المهتمـ، بالإضافة إلى دعم الحرفيين المصريين، ويسعى أيضًا إلى تشجيع الابتكار والإبداع في مجال الحرف اليدوية, ويعد المعرض مناسبة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعلم من خلال ورش العمل والمحاضرات والندوات التي يقدمها خبراء ومتخصصون في مجال الحرف اليدوية، ويتم تشجيع المشاركين على تطوير تقنياتهم وتجديد منتجاتهم واستخدام مواد جديدة ومبتكرة لإحداث تغيير إيجابي في صناعة الحرف اليدوية.

من جانبه، أكد ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي للغرفة، أهمية المعرض الذي يعكس تنمية الاقتصاد المحلي في بلادنا، ويعمل على تعزيز روح المشاركة المجتمعية والتعاون بين الحرفيين والمؤسسات المحلية ويساهم في بناء شبكات التعاون والتبادل الفني والتجاري، وبفضل هذه الروابط والتعاون يتم تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

وذكر أن المعرض يعتبر فرصة مثالية لعرض وتسويق منتجات الحرفيين، ويساهم في تعزيز السياحة الثقافية والتراثية، كما يعزز روح المشاركة المجتمعية والتعاون، وتعزيز الهوية الثقافية والتراثية لبلادنا.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد المعرض حضورًا كبيرًا من الجمهور المحلي والأجنبي، حيث يعتبر فرصة مثالية للتعرف على الحرف اليدوية المصرية وشرائها، فالمعرض يقدم منصة للحرفيين لعرض وبيع منتجاتهم، وفي الوقت نفسه يوفر للزوار فرصة لاكتشاف الثقافة والتراث المصري.

انطلاق معرض تراثنا الحرف اليدوية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السجاد والكليم الجلود

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