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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مدبولي يوجه رسالة نيابة عن الرئيس السيسي للمشاركين في عام الإيسيسكو للشباب

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، والتي بدأت بعقد المؤتمر العام لمحاكاة منظمة  العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة"الإيسيسكو".

وذلك بحضور الدكتور سالم المالك، المدير العام للمنظمة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي وفود عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية.

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وفي تعقيبه نهاية الجلسة الافتتاحية، نقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحضور ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وتمنياته بالتوفيق والنجاح للمنظمة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي خلال مشاركته عن سعادته وترحيبه بالدكتور سالم المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث

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