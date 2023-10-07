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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى بليغ حمدي.. قصة مثيرة حول أغنية "أنساك" لـ أم كلثوم

بليغ حمدي
بليغ حمدي

كشف الدكتور ماجد سرور، عازف القانون بالفرقة الماسية، أسرار عبقرية الملحن بليغ حمدي، تزامنًا مع الذكرى الـ92 على ميلاده، قائلًا إنّ تاريخ مصر يتضمن محطات فنية، فهناك نقلة أحدثها سيد درويش، إذ كان الملحنون جميعهم يلحنون بالطريقة العثمانلي التركي تأثرًا بهم، وأول من خطط للتلحين المصري، كان سيد درويش.

وأضاف سرور خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، أنّ النقلة الثانية في تاريخ الفن المصري، تتمثل في بليغ حمدي، لافتًا إلى أنّ بليغ حمدي وسيد درويش، أصرا أن يلحنا للمواطن المصري البسيط وبطبيعة الشارع، وألحانهما مأخوذة من الشارع ومن طريقة البساطة.

وأشار إلى أن بليغ حمدي كان غنياً بالموهبة إلى حد بعيد، إذ استمعت له أم كلثوم، ولم تصدق بأن هناك شاباً يلحن مثل هذه الأغاني الجميلة.

وأوضح أنّ أغنية أنساك لـ أم كلثوم كانت الفرصة الوحيدة لمحمد فوزي بأن يلحن لها، لكن في إحدى المرات خلال زيارة بليغ لمحمد فوزي في منزله، أخذ العود وظل يدندن كلمات الأغنية، فأًعجب محمد فوزي بتلحينه، واتصل بأم كلثوم قال لها إن بليغ لحن الأغنية أفضل منه.

 

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