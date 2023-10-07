نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

لحظات الفرح عزيزة، وتلك التي تعيشها الأوطان عريقة، لحظة ترسم ملامح القادم، ولحظة تسرق الابتسامة من مفارق الحاضر، بعضها ينثر بذور الأمل في محيا المستقبل ويشق طريق الحلم في مفارقه، وأجملها تلك التي تظل قنديلاً مضيئاً في ذاكرة الوطن يزداد وهجه مع السنوات، ويستنير به كل من عايش أو يستحضر في ذاكرته تلك اللحظات.

الله أكبر بسم الله بسم الله… خمسون عاماً على ذكرى النصر، التي كانت قُبلة الحياة للغالية مصر، حرب قامت قبل العصر لتظل حاضرة في كل عصر، حرب أكتوبر تلك الملحمة التي صنعها أجدادنا بالأمس القريب فكانت صنيعة متقنة بشكل عجيب، يجعلها بعد كل تلك السنوات مادة تدرس في الكليات الحربية في كل المحافل الدولية، تنبأ بذلك الرئيس الراحل السادات في بيان النصر أن تلك الحرب ستدرس كأسطورة في كل عصر.

أذن وكبر بسم الله بسم الله… حرب جاءت بعد انقطاع الأسباب التي تأمل في الثأر من معتدى سولت له نفسه الطمع بأرض الفيروز، وجبال تحوى في طياتها الكنوز، ورمال كل حبة منها شَهدت ضحكة ودمعة عجوز أفنى عمره لجل عزة وكرامة وطن قُدر له أن تكون أرضه حلماً لكل معتدي ولو الثمن حرب ضروس.

نصرة لبلادنا… بسم الله بسم الله… كان هذا هو صوت الوحدة المنطلق من الجبهة، الكل في حب الوطن سواء والعزيمة تحطم الصعب ولن يذهب جهد مخلص أبداً هباء، حرب الكرامة التى حلم بها الوطن على مر ٦ سنوات بعد معركة الخسة التى واجهها دون عراك، فقط غدر دون مقدمات وهجوم بلا مبررات ومصر وحيدة دون مساعدات لتخرج من تلك الغزوة بلا طائرات وروح الشعب المعنوية أصبحت بعض فتات، مما جعل موشي ديان أو ( القاضي ديان) وزير الدفاع الإسرائيلي يراهن ضاحكاً أن مصر لن تستفيق من تلك الصفعة قبل خمس قرون من الزمان.

بأيدين ولادنا بسم الله بسم الله… ولأن التيسير هو الإعلان بالإذن والله قادِر على جبر ما يقع من جميل تدبير البشر طالما صدقت الإرادة واخلصت الإدارة، فبصفاء النوايا يُرتقى سلم الأسباب، وما من نية أعظم من أن يكون استرداد الأرض هو الغية، لذا كانت يد الله حاضرة، وفي التنفيذ سابقة، ولا شك أن الحرب خدعة، وذلك ما حرص الجيش بأن تكون خدع لائقة بمحتل حجته بائنة.

وأدان على المدنة… بسم الله بسم الله… وأولى تلك الخدع اللافتة هي توقيت الحرب، رمضان والمرء صيام مسيحي مسلم كله سيان، فالجبهة هى وحدة للأديان، ومن الذي يخوض حرباً في تلك الأجواء شهور السنة كثيرة والمعركة طويلة فلو أصبح الأمر ٦ سنوات وعدة أشهر بدلا من بضعة أشهر لا عجب ولا ضرار ولكنه كان يوم الغفران الذي لا يتكرر إلا مرة في كل عام وفيه اليهود صيام قيام نيام، حتى أن جولدا مائير عندما أرادت الاجتماع بالقادة لم تعثر على غالبيتهم والجنود في شمس عوفيرا ( شرم الشيخ) يتمطعون ويتنطعون ويتمتعون بجمال أرضنا يا صفاقتهم، كما زاد العدو دهشة ساعة الصفر فكل الحروب التي عرفتها البشرية تبدأ مع أول أو آخر خيوط النهار فكانت السابقة الأولى لحرب تقام والشمس في كبد السماء ويالها من خدعة.

بتحيي جهادنا… بسم الله بسم الله… وأي جهاد يعادل جهاد التفكير، فالخروج من مأزق بارليف بحاجة للكثير من التدبير، حتى جاءت فكرة اللواء باقى زكى وهو رجل له كل الحظ من اسمه فلقد استطاع أن يظل باقياً بعد أن رحل جسده بجميل صنع ذكائه وهو فك ثغرات خط بارليف المنيع باستخدام ضغط الماء عن طريق التوربينات، التي تم استيرادها لاستخدامها في أغراض الزراعة بعد أن أعلنت الدولة عن أكبر مشروع استصلاح زراعي في تاريخ مصر.

بكفاحنا يا مصر… بسم الله بسم الله… توعدونا بالحريق لمن يتجرأ ويعبر القناة أو يتخذ منها طريق، فالنابالم جاهز للانطلاق والماء سيصبح نار بلا حول منا وبصيت قوتهم، التي تناست أن ضفادعنا البشرية القمتهم علقة شقية في ايلات، وصفعة أخرى في تاريخ الصلافة الإسرائيلية حيث قام رجالنا بسد فتحات النابالم بمادة محلية من اختراع العلماء المصرية لتمنع ضربات النابالم الحارقة من التهام القناة الهادئة أثناء عبور قواتنا لتكن رحلة هانئة.

تأريخ النصر…بسم الله بسم الله… الدوري في الأسبوع السادس وسبع مباريات ساخنة في ليلة الحرب ويوم العبور كان بالجدول مباريتين إحداهما لافتة بين فريق المصري البورسعيدي ودراويش الإسماعيلية، أي بين مدينتي القناة وضفتي الحرب، ولتكتمل الصورة خرج الجنود والضباط على شط القناة قبيل الحرب بساعتين يلعبون الكرة ويختلفون على ضربات الجزاء إيذاناً للسماء أن تفتح أبواب الجحيم على الأعداء.

وجنود الشعب… بسم الله بسم الله… الشعب الذي أصابه السأم من حلم بدا له لن يكتمل لذا فليحتفل بليالي رمضان وبالياميش الطازج الذي استوردته الحكومة قبلها بأيام، وليدع الشعب مخلصاً بأن يلحق بصفوف الضباط المسافرين في عمرة رمضان وهؤلاء ممن سيتموا فريضة الحج في ذات العام، ويتمنى لو انتهت أعمال التطوير على ممشى النيل التي تم استيراد الجسور من أجلها وهي التي تم عبور القناة باستخدامها.

بتخطي الصعب… بسم الله بسم الله… لم يكن هناك تفصيلة مهما بدت صغيرة تم اغفالها، حريق مستشفى الحسين والبكتيريا المميتة التي تم اكتشافها في مستشفى الدمرداش كلها حوادث مدبرة لإخلاء المستشفيات للاستعداد للحرب، معدات متهالكة وطائرات على القد والمدد الأمريكي للعدو بلا حد، ولكن عبقرية المقاتل المصري حولت الخردة للذهب وشجاعة هذا المقاتل جعلت العدو يهابه هذا المتهور الذي لا يملك دبابة لتقاتل دبابة فلا يوجد تكافؤ عددي في العتاد، لكن يوجد تفوق نفسي فإذا بهذا المقاتل يتسلق الدبابة ويفتح غطائها ويلقي القنبلة بداخلها وبسم الله بسم الله ثلاثمائة دبابة مصرية اسقطت ألف دبابة إسرائيلية.

الله أكبر أذن وكبر وقول يارب النصرة تكبر والله أكبر… هو الإيمان مفتاح النصر على الأعداء سواء المحتل أو الإرهاب، فاليقين بالله والأرض والوطن والعرض ما سيجعلنا في رباط ليوم العرض، فالأمم لا تهزم بالأعداء الخارجية لكن تهزم بالوساوس الداخلية، ومن عبر مرة قادر على العبور ألف مرة، ولنتذكر في كل مرة أن العبور ثمنه الدماء الطاهرة، وما أريق في سيناء من دماء الأجداد واتبعته دماء الأحفاد لتنمو ثمرة النماء والرخاء من أجل غد يردد فيه أحفاد الأحفاد بذات ثقة الأجداد الله أكبر مسئولية في رقابنا ليوم أن نلقى ربنا.

سينا يا سينا… أدينا عدينا… ما قدروا علينا… جنود أعادينا أغنية العبور أو كما توصف أنها أنشودة النصر التي كتبها عبد الرحيم منصور ولحنها الرائع بليغ حمدي وغناها عمال وموظفي ماسبيرو في السابع من أكتوبر لتصبح أسرع أغنية مصرية تم كتابتها وتلحينها بإلهام الشعبي فالشعب كله يلهث نابضاً بالفرح الله أكبر.

تلك اللحظات التي نحتفل فيها بالنصر لن ننسى أن نتلو صلوات السلام لشهدائنا الأبرار في كل زمان ومكان فلولاهم ما كنا، ودون دمائهم ما دُمنا، والسلام على كل روح فاضت لبارئها لتعلو أجراس السلام فوق دقات طبول الحرب، وليسود في وادينا الطيب روح الحب التي تجمع دون تفريق وتحافظ بلا تفريط، وكل عام ونحن بعزة وكرامة ولا ننسى أن مصر أمانة ونحن شعب لا نعرف الخيانة… والله أكبر بسم الله بسم الله.

