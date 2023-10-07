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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يعلن إنشاء صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين في العالم الإسلامي

منظمة العالم الإسلامي
منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)

 أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، إنشاء صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي، ويتبع منظمة العالم الإسلامي، ومقره الرئيسي في مصر، وذلك خلال الاحتفالية الدولية الكُبرى التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، بحضور الدكتور محمد بن سالم المالك المدير العام لمنظمة العالم االإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".

يأتي إنشاء الصندوق استجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالدورة 14 للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو الذي استضافته مصر خلال عام 2021، حيث تضمنت المبادرة  إنشاء صندوق لتعليم الموهوبين باعتبارهم قاطرات التنمية بدول العالم الإسلامي.

ويهدف الصندوق إلى دعم قدرات الموهوبين والمبتكرين من الطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والباحثين والمبتكرين ورعايتهم، وتقديم منح دراسية للموهوبين والمبتكرين من الطلاب؛ لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، والتنسـيق بين الدول الأعضاء في تأسـيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية لتبني أفكارهم البحثية والابتكارية.

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ويهدف الصندوق إلى المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين، والتواصل مع جميع المبادرات في الدول الأعضاء التي تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات، فضلًا عن مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المُتعلقة بالملكية الفكرية، والعمل على إيجاد فرص للشراكة بين الموهوبين والمبتكرين والجهات التمويلية؛ لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.

ومن المقرر أن يتم تخصيص بعض المشروعات بالقطاعات المختلفة؛ لتعزيز قدرات الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي، وتنظيم المسابقات وتقديم المنح والجوائز  للفائزين، كما تقـوم المنظمة بالعمل على إطلاق المبادرات، لإيجاد شراكات جديدة من المؤسسات والجهات المختلفة؛ لتقديم دعم يُعزز من قيام الصندوق بمهامه.

ويتولى الإدارة مجلس إدارة الصندوق المكون من منظمة الإيسيسكو، واللجان التنسيقية المُشكلة من الدول المُشاركة في الإنشاء، وتكون مدة عضوية اللجان التنسيقية عامين قابلة للتجديد، وللمنظمة الحق في أن تُشكل لجنة أو أكثر بصفة مؤقتة للقيام ببعض المهام.

جدير بالذكر أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، تأسست عام 1979، ويقع مقرها في مدينة الرباط المغربية، وتضم في عضويتها 54 دولة، فضلًا عن 3 دول بصفة مراقب، وقد انضمت جمهورية مصر العربية إليها عام 1984، وتهدف المنظمة إلى تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الإستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها، فضلاً عن تقوية قدرات المنظمات التربوية وتحسين مؤشراتها في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تحفيز التنمية الثقافية الشّاملة لشعوب العالم الإسلامي.

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الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى صندوق دعم الموهوبين الدراسات السوقية منظمة الإيسيسكو

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