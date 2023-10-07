الإفتاء تحذر من فعل يبطل الصدقة ويحرم من ثوابها

لا شك أن الصدقة هي النجاة من العذاب يوم القيامة، وهي أفضل ما يتقرب به العبد من ربه، منوهًا بأن هناك أعمالًا أفضل من الصدقة وهي احترام الغير، مدللًا بقول الله تعالى: «قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ» الآية 263 من سورة البقرة، فالصدقة من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الأفضل منها هو أن تحترم الشخص الذي أمامك.

فعل يبطل الصدقة وتحرمك من ثوابها

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المن والأذى يضيعا ثواب الصدقة، وحذر الله تعالى بذلك في القرآن الكريم في سورة البقرة الآية 264، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى» (سورة البقرة الآية 264).

وأضافت دار الإفتاء، أن بطلان الصدقة بسبب المن والأذي ورد بنص صريح بالآية.

أسباب بطلان الصدقة

هو المن والأذى وإراقة ماء وجه الفقير، فإذا أراق الشخص ماء وجه الفقير، فإن صدقته تبطُل، أي لا يكون لها قيمة يوم القيامة وتتحول إلى عذاب على الشخص المتصدق، قال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ».

المن هو المعايرة، والأذى بمعنى أن هناك كلام يؤذي الفقير وطريقة تسيء إليه، فأبي كان يقول اذهب إلى الفقير لتعطيه ولا تناديه، واعطيه باليد اليمنى وليس باليد اليُسرى ولا تضع يدك فوق يده ولكن تحتها، ولا تنظر لوجهه، حتى لا تجرحه ولا تطلب الأجر إلا من الله تعالى.

فالمن والأذي يُبطل الصدقة ويمنع ثوابها عن المُسلم الذي يتبع صدقته بإيذاء للغير أو المن عليهم، فالمن جزء من الأذى، وهو ذكر النعمة على معنى التعديد لها والتقريع، كأن يقول الشخص: قد أحسنت إليك وفعلت لك كذا وكذا.